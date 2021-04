Grecia/Turquía.- Los ministros de Exteriores de Grecia y Turquía protagonizan un tenso encuentro en Ankara

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de Grecia y Turquía, Nikos Dendias y Mevlut Cavusoglu, respectivamente, han protagonizado este viernes un tenso encuentro en Atenas, donde se han reunido para hablar de las diversas disputas abiertas entre ambos países.



En una rueda de prensa que ha adquirido el cariz de confrontación, según el diario 'Kathimerini', las partes han sugerido que a pesar de sus buenas palabras sobre su intención de mantener una agenda "positiva", los ministros han intercambiado acusaciones.



Cavusoglu ha recordado el asunto de la minoría musulmana en la región de Tracia, que abarca territorios en Bulgaria, Grecia y Turquía, y han acusado al Gobierno griego de devolver a unos 18.000 migrantes que llegaron a territorio heleno. Asimismo, ha instado a formar comisiones para la restauración de monumentos otomanos en Grecia, un asunto también espinoso.



Sin embargo, ambos han reafirmado la importancia de reanudar las conversaciones en materia de exploración de hidrocarburos y han pedido una desescalada de las tensiones en la región del Mediterráneo oriental.



"Grecia y Turquía están destinados a vivir juntos en la región con todos los problemas complejos que eso acarrea", ha manifestado Dendias, que ha afirmado que no se lograrán avances a menos que disminuyan las "acciones incendiarias y los comentarios".



Sin embargo, ha recordado las "constantes violaciones" por parte de Turquía del espacio aéreo griego y del Derecho del Mar, por lo que ha alertado de que las acciones turcas en el mar Egeo y el Mediterráneo oriental están socavando sus aspiraciones para adherirse a la Unión Europea.



"Si eso es lo que quiere Turquía, y ciertamente es así, debe empezar a respetar el Derecho del Mar", ha afirmado Dendias antes de añadir que el 'casus belli' de Ankara contra Atenas es una "actitud que no tiene cabida en el principio de buena vecindad".



"Turquía sigue rechazando la convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que es piedra angular de Europa. Un ejemplo es el memorando firmado por Turquía y Libia, que ha sido condenado por el Consejo Europeo", ha dicho.



Cavusoglu, sin embargo, ha advertido de que "si acusa a Turquía delante de la prensa no tiene más opción que responder a sus comentarios", por lo que ha insistido en que las actividades del país en la zona son "completamente legales". La idea de que la UE imponga sanciones contra Turquía, ha recalcado, es "inaceptable".