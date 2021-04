Galápagos será el primer archipiélago de Latinoamérica totalmente inmunizado

Vista de la preparación de una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Ecuador.. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 16 abr (EFE).- La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz, anunció este viernes que Galápagos será el primer archipiélago totalmente vacunado a finales de mayo, en la región de Latinoamérica, tras un acuerdo alcanzado con la farmacéutica Pfizer.

Así lo adelantó en el marco del encuentro del Gabinete Ampliado que encabezó en la ciudad de Guayaquil el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

"El laboratorio Pfizer global nos ha aprobado adelantar 40.000 dosis al 100 % de las islas hasta antes de terminar el Gobierno", manifestó la vicepresidenta antes de precisar que con ellas se cubrirán las dos dosis requeridas para vacunar a las 20.000 personas mayores de 18 años que aún no fueron vacunadas en las islas.

"Ya no solamente sería la primera provincia del país, sino que adicionalmente sería el primer archipiélago en América Latina", apostilló.

Muñoz comunicó que está previsto el arribo de los viales en la última semana de abril y que el acuerdo con la farmacéutica se alcanzó en una reunión de alto nivel en la que participaron también el presidente de Gobierno de Galápagos, Norman Wray, y el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas.

"El archipiélago quedaría inmunizado totalmente antes de irnos", recalcó la segunda mandataria del país al aludir al hecho de que el próximo 24 de mayo está previsto según la Constitución la toma de posesión del presidente electo, Guillermo Lasso.

De acuerdo con el cronograma establecido por la Cartera sanitaria, el territorio insular tendrá vacunada con las dos dosis de la vacuna anticovid de Pfizer hasta finales de mayo, informó la Vicepresidencia.

El archipiélago de Galápagos está situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas y fue declarado en 1978 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En las principales ciudades del continente, en cambio, los hospitales se hallan saturados, los médicos agotados y un lento proceso de vacunación están marcando la lucha contra la covid-19.

Las cifras oficiales hablan de más de 355.000 contagiados, aunque los médicos consideran que hay un alto subregistro pues no toda la población accede a las pruebas PCR.

En el contexto de la pandemia han fallecido en Ecuador 17.528 personas entre casos confirmados y probables por la enfermedad, según el Ministerio de Salud, que basa sus estadísticas en algo más de 1,2 millones de pruebas PCR entre una población de más de 17 millones de habitantes.