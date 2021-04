Gabriel Rodrigo, primer líder en Portimao

EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 16 abr (EFE).- El hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) ha concluido la jornada inicial de entrenamientos del Gran Premio de Portugal como primero en la clasificación de Moto3 en el circuito de Portimao, secundado por el italiano Andrea Migno (Honda), y los españoles Jaume Masiá (KTM) y Sergio garcía (Gasgas).

Rodrigo fue el único en completar una vuelta al trazado en un minuto y 49 segundos, aventajando en alrededor de medio segundo a Migno y Masiá y ya con García a más de seis décimas en una jornada que estuvo marcada por las adversas condiciones climatológicas.

John McPhee (Honda) sufrió la primera caída de la jornada en la segunda tanda libre de la categoría de Moto3, en la curva cuatro del trazado portugués, en el que deberá salir desde la calle de talleres diez segundos después de que salgan todos los pilotos de la formación de salida para cumplir con la sanción que se le impuso por agredir al español Jeremy Alcoba (Honda), tras el percance que ambos sufrieron, y que también obligará al español a salir con cinco segundos de retraso respecto a sus competidores.

La segunda tanda no había hecho más que comenzar para todos los pilotos de Moto3, que vieron como el cielo se iba oscureciendo con numerosas nubes grises, que acabaron descargando agua cuando ya se había pasado el ecuador de la sesión, programada a 40 minutos, imposibilitando a los pilotos poder rodar más rápido.

El italiano Andrea Migno (Honda) fue uno de los primeros líderes de la sesión, una posición que le arrebató en el último tercio de la tanda el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), que rodó en 1:49.538 y uno de los pocos, junto a Jaume Masiá (KTM) y Jeremy Alcoba (Honda) que habían optado por no arriesgar en la primera tanda matinal, con muchos "parches" de agua a lo largo del trazado.

Las nubes y esa tímida lluvia hicieron que la temperatura ambiente bajase en cierta medida, lo que trastocó el rendimiento todos los pilotos y equipos, que dieron por concluida la sesión ante la imposibilidad de poder rodar más rápido que ese 1:49.5 de Rodrigo, que era el tiempo más rápido de la jornada, por delante del italiano Migno y los españoles Jaume Masiá (KTM) y Sergio García (Gasgas), el italiano Romano Fenati (Husqvarna), y el líder del mundial, el también español Pedro Acosta (KTM).

Precisamente Sergio García fue el único piloto que decidió volver a salir a pista cuando apenas quedaba un minuto de entrenamiento, probablemente con la única intención de "probar" algún cambio realizado en su moto, así como el momento de la salida.

Junto a todos ellos lograron el pase provisional a la segunda clasificación el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), el suizo Jason Dupasquier (KTM), los italianos Dennis Foggia (Honda) y Niccolo Antonelli (KTM), el surafricano Darryn Binder (Honda), el turco Deniz Öncü (KTM), el español Izan Guevara (Gasgas) y el propio McPhee.

Deberán mejorar, aunque si el tiempo lo permite no será muy complicado pues los mejores pilotos todavía rodaron lejos de los mejores tiempos de la categoría, los españoles Jeremy Alcoba (Honda), Adrián Fernández (Husqvarna), Xavier Artigas (Honda) y Carlos Tatay (KTM), además del checo Filip Salac (Honda) o los japoneses Kaito Toba (KTM) y Ayumu Sasaki (KTM).

Juan Antonio Lladós