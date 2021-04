Fútbol/Copa.- Departamento de Salud pide respetar las medidas de prevención con motivo del final de la Copa

La consejera solicita "encarecidamente" que no se repita lo acontecido el pasado día 3 y dice que el verdadero rival es "el virus"



BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha pedido respetar las medidas de prevención sanitaria con motivo del final de la Copa que se disputa este sábado y, en este sentido, la consejera, Gotzone Sagardui, ha solicitado "encarecidamente" que no se repita lo vivido el pasado día 3, cuando se produjeron aglomeraciones en Bilbao y San Sebastián.



Con motivo de la final de la Copa que se jugará mañana entre el Athletic Club y el FC Barcelona, la consejera ha señalado que se trata de una cita para la alegría de los aficionados y les ha pedido que sólo la compartan con su círculo de convivientes, en sus hogares.



En este sentido, y a la vista de algunos episodios acontecidos en la final de Copa anterior, ha pedido "encarecidamente que no se repitan los errores y se cumplan las medidas preventivas establecidas, evitando concentraciones y aglomeraciones por el bien común de toda la sociedad".



Asimismo, ha recordado que la situación epidemiológica en Euskadi es "preocupante" y el sistema sanitario cada vez está "más tensionado", con más de 125 personas en las unidades de cuidados intensivos de Osakidetza.



"Todos sabemos las medidas imprescindibles para parar al virus: mantener las distancias, usar la mascarilla y evitar los espacios cerrados con las personas con las que no convivimos", ha recordado la consejera.