Fútbol.- Rubiales abre la puerta a una edición más de la Copa en la Cartuja y la ve sede del posible Mundial de 2030

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha dejado este viernes la puerta abierta a que Sevilla acoja, al menos, una edición más de la Copa del Rey como modo de "resarcir" de las dos celebradas a puerta cerrada, al tiempo que ha manifestado que si España alberga un Mundial, en concreto en 2030, la Cartuja será una de sus sedes.



Así lo ha expresado con ocasión de un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, que ha tenido lugar en Sevilla, de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, con la participación también del consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda.



En un formato de diálogo moderado por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, Rubiales e Imbroda han presentado en este foro la final de la Copa del Rey de fútbol que disputan este sábado el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en el Estadio de la Cartuja, que ya acogió dos semanas antes la edición de 2020 de la final de la misma competición .



El máximo responsable de la federación española de fútbol ha afirmado al respecto que el contrato entre la RFEF y la Junta de Andalucía contempla el "resarcimiento ante una eventualidad", como el hecho de que no se hayan podido disputar ambos encuentros con la presencia de público en las gradas. "Nuestros órganos darán cumplimiento a lo firmado y, al menos, una edición más --de la Copa del Rey-- será posible aquí", ha asegurado Rubiales.



En cuanto al impacto económico, el consejero de Deporte ha subrayado que la anterior edición de la Copa fue vista en 139 países y que la de este sábado se verá en 159, "todo un récord". "Dentro de dos o tres semanas trasladaremos los datos, si bien superarán a los obtenidos para la Supercopa y serán magníficos", ha manifestado Imbroda.



El consejero del ramo ha reconocido que la pandemia "está dejando su rastro" en el mundo del deporte aunque ha destacado que, según los datos que nos van llegando, "por cada euro invertido hay un retorno de 20 y eso, sin contar con el aforo".



"Una final suele superar los 40 millones de impacto directo. La última ha sido de unos 10 ó 12 millones, con lo que no hay mayor rentabilidad que apostar por estos eventos", ha añadido. Imbroda ha afirmado, además, que no solo son cifras económicas, "también está la reputación". "¿Cómo se cuantifica la imagen que genera Andalucía alrededor del mundo? No hay mejor inversión que el deporte", ha añadido.



Asimismo, Imbroda ha expresado públicamente su agradecimiento al presidente de la RFEF "por creer" en el proyecto. "No es fácil, con las presiones de tantas comunidades autónomas", ha reconocido, destacando la recuperación del Estadio de La Cartuja "albergando 35 eventos en menos de dos años".



"Era un estadio majestuoso, que había costado a todos una verdadera fortuna". Cuando llegamos al Gobierno nos preguntamos qué podíamos hacer para recuperar este espacio 'cinco estrellas' y quisimos ponerlo a disposición de los ciudadanos y de los dos equipos --Sevilla y Betis--, que tienen las puertas abiertas para lo que puedan necesitar", ha advertido el consejero.



Rubiales también se ha referido a la Cartuja y al hecho, como recordaba Imbroda, de que tuviera "estigmatizado" y que su nombre estuviera asociado el fracaso, "pues en 20 años solo había albergado diez eventos de máximo nivel". "Si España fuera designada para organizar el Mundial de 2030, este estadio será una de sus sedes", ha aseverado.



EXPOSICIÓN DEL DEPORTE MUNDIAL



El consejero de Educación y Deporte también ha anunciado que Su Majestad el Rey, que se desplazará a Sevilla este sábado para presidir la final de la Copa, va a inaugurar en el Estadio de la Cartuja una exposición del deporte mundial en sus instalaciones.



La muestra albergará "joyas de los mejores deportistas de todos los tiempos" y estará en una sala "enorme". Esta iniciativa, una "auténtica maravilla" para Imbroda, es "otra de las apuestas para convertir el estadio en un centro de peregrinación relacionado con el mundo del deporte. "Del Rey, como deportista olímpico, también habrá objetos en la citada muestra", ha concluido.