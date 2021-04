Fútbol.- Bilbao dice que sigue siendo "sede de la Eurocopa" y que UEFA no ha traslado nada "en sentido contrario"

Arregi asegura que se "sigue trabajando con la UEFA a diario, fieles al contrato que se firmó ya en el año 2014"



La concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, ha afirmado que "a día de hoy 16 de abril Bilbao sigue siendo sede de la Eurocopa", que "la UEFA no ha trasladado ninguna noticia en sentido contrario" y que se sigue trabajando con el organismo rector del fútbol europeo "a diario, fieles al contrato que se firmó ya en el año 2014".



En una rueda de prensa, ha asegurado también que la Federación Española de Fútbol "tampoco se ha puesto en contacto" con el Ayuntamiento ni el Consistorio tiene "ninguna relación con ella desde hace más de una semana".



En alusión a las informaciones de algunos medios de comunicación en cuanto a una sede alternativa, la edil ha asegurado que el contrato, que es el que les guía, "no habla para nada de posibles sedes alternativas".



APOYO DE INSTITUCIONES VASCAS



No obstante, ha indicado que existían dos ciudades establecidas como posibles sedes en el caso de que cayera alguna de las 12 oficiales y que será necesario esperar a que la UEFA comunique oficialmente cuál es su decisión, aunque ha indicado que "a día de hoy todas las instituciones vascas" continúan "trabajando para que Bilbao sea sede de la Eurocopa".



Agirre ha asegurado que ese trabajo se lleva a cabo con "nuestro estilo", que pasa por realizarlo con "seriedad, con responsabilidad y con coherencia".



En ese sentido, ha asegurado que esa es la responsabilidad que se pide "una y otra vez a la ciudadanía" y con la que las instituciones vascas trabajan, "por supuesto sin olvidar que la situación sanitaria es grave" y que se tendrá siempre que atender a las medidas que se establecen desde las autoridades sanitarias.



Preguntada por el hecho de que la Federación haya estado trabajando en otras sedes y ahora se hable de Sevilla, la edil ha asegurado que, "si han tenido relación con otras ciudades, tendrán que responder ellos", y ha indicado que el Ayuntamiento de Bilbao lleva más de una semana sin tener comunicación con la Federación.



La edil ha reiterado que se está trabajando con el contrato que se firmó en el 2014, en el que existen unas "cláusulas, unos compromisos y unas adecuaciones" realizadas con motivo de la pandemia, dado que la Eurocopa se iba a haber celebrado el año pasado, pero debido al covid no se podía hacer con público.



Arregi ha asegurado que se han producido diferentes comunicaciones y diferentes adaptaciones derivadas de la situación sanitaria, pero que "desde luego no se contemplaba que pudiera haber otras ciudades alternativas, auque quedaban dos en stand-by por si alguna caía desde el inicio". "Eso es lo que sabemos al día de hoy, no tenemos más noticias, ha reiterado.



Cuestionada sobre si el Ayuntamiento emprenderá algún tipo de acción legal en defensa del contrato que tiene firmado con la UEFA, la concejal ha asegurado que en las relaciones contractuales suelen existir "obligaciones para ambas parte" y que, "si se da el caso, se analizará lo que puede ocurrir o las decisiones que se tomen".



No obstante, ha reiterado que "a día de hoy Bilbao es sede de la Eurocopa, porque así se estableció", auque se optara por posponer un campeonato que debía celebrarse en 2020, debido a la situación de pandemia, que "en este momento estamos viviendo en toda su crudeza".



Respecto a la inversión del Ayuntamiento, ha asegurado que no iba a "entrar en cantidades", aunque ha dicho creer que el hecho de que Bilbao sea una ciudad segura es lo que ha hecho que haya sido elegida por la UEFA como una de las 12 sedes europeas para la Eurocopa 2020, que se va a celebrar por fin este 2021.