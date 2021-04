Frenesí impulsa dogecóin, de criptomoneda meme a los US$50.000M

(Bloomberg) -- Si bien Coinbase Global Inc. capturó los titulares con su debut en el mercado, el frenesí en torno a las criptomonedas está dando su giro más loco hasta ahora con el precio de una que fue creada como una broma.

El viernes, dogecóin, impulsado por personas como Elon Musk y Mark Cuban, se recuperó aproximadamente 180%, según CoinMarketCap.com, alcanzando un valor de mercado de más de US$48.000 millones. Ahora es un 18.000% más que hace un año, cuando se cotizaba a US$0,002 y valía unos US$250 millones.

El aumento del doge es parte de un alza en altcoins, un término para todos los tokens digitales que han surgido imitando al bitcóin. Como la mayoría de ellos, su caso de uso es limitado, lo que lo convierte en una herramienta para los especuladores y genera la preocupación de que se esté inflando una burbuja en un mundo criptográfico que ahora vale más de US$2.25 billones.

“Esto me recuerda a los días de las punto com. Sabíamos que algo grande estaba sucediendo, muchos inversores lo perseguían con ahínco. Eso llevó a una burbuja”, dijo Scott Knapp, estratega jefe de mercado de CUNA Mutual Group. “Por cada Amazon.com, hubo 10 pets.com que quebró. ¿Es dogecóin el pets.com de la era de las criptomonedas?”

El interés en las criptomonedas está aumentando nuevamente después de que compañías, desde PayPal hasta Square, comenzaron a permitir transacciones en bitcóin en sus sistemas, así como firmas de Wall Street como Morgan Stanley comenzaron a brindar acceso a los tokens a algunos de sus clientes más ricos. Durante todo este tiempo, fanáticos de las criptomonedas que dicen que la tecnología blockchain reconfigurará la comunidad financiera han estado trabajando con ellas, enriqueciéndose en el proceso.

El dogecóin, cuya temática es un Shiba-Inu fue creado en 2013 como una broma por los ingenieros de software Billy Markus y Jackson Palmer. A principios de este año, Musk provocó que la moneda se disparara después de un tuit.

Pero Michael Novogratz, director ejecutivo de Galaxy Digital Holdings, no está comprando el bombo publicitario, ya que degecóin “no tiene realmente un propósito”.

“Es una reminiscencia de GameStop”, dijo en una entrevista con Bloomberg TV, refiriéndose a la manía de las acciones de memes que se apoderó de los mercados en febrero. “Estaría muy, muy preocupado si uno de mis amigos estuviera invirtiendo en dogecóin a estos precios”.

Con poco para respaldar el caso de la compra de criptomonedas, la probabilidad de que se reproduzcan sigue siendo alta, lo que deja a los operadores novatos vulnerables a grandes pérdidas.

“El Gobierno está inyectando mucho estímulo monetario y fiscal en la economía, incluso los activos sin valor están siendo ofertados”, dijo Michael O’Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading.

Sin embargo, la popularidad de las monedas alternativas es difícil de ignorar. Si bien bitcóin vale más de US$1 billón, la capitalización de mercado total del universo de criptomonedas ahora supera los US$2.25 billones, según CoinGecko.com, que rastrea más de 6.700 monedas.

El dominio de bitcóin en el mundo de las criptomonedas ha disminuido 28% desde principios de año, según Robbie Liu, analista de OKEX Insights, citando datos de Tradingview. La influencia menguante comenzó a acelerarse este mes, dijo el viernes en un correo electrónico, y bitcóin ahora representa menos de 54% de la capitalización del mercado de cifrado, el nivel más bajo en casi dos años.

“En el frente de las altcoins, seguimos viendo un fuerte impulso”, dijo en una nota Pankaj Balani, director ejecutivo de Delta Exchange, una de las principales bolsas de criptoderivados. Balani señaló el récord reciente de ether y la mayor actividad en finanzas descentralizadas o DeFi, y agregó que en los próximos días, “las monedas de cambio descentralizadas estarán en el foco, dado que el mercado ha validado Coinbase con una valoración de US$100.000 millones”.

También están creando otros tokens con fundamentos inestables o nulos. Cardano y polkadot, ambas entre las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado, avanzaron esta semana.

“Polkadot y cardano tienen actualmente muy pocos ‘usuarios’”, dijo Shashwat Gupta, fundador de Altcoinbuzz.io, en un correo electrónico, aunque agregó que se está construyendo una cantidad sustancial de desarrollo para ellos.

El debut de Coinbase “finalmente ofrecerá más ‘casos de uso’ para las criptomonedas y debería mantener el crecimiento del mercado”, dijo Edward Moya, analista sénior de mercado para América del Norte en Oanda Corp.

