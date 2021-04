España.- Iglesias avisa que aún le quedan "unos años como líder" de Podemos

09/04/2021 El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, propone dentista y psiquiatra gratis, 1.000 millones más a la Sanidad pública y contratar 10.000 efectivos en un acto de precampaña electoral sobre Sanidad ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA UNIDAS PODEMOS



El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que ahora le "toca ser un gestor" en la región al tiempo que ha avisado que todavía le "quedan unos años como líder" de la formación morada, que tendrá que sufrir una "renovación con gente con experiencia de gobierno".



En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Iglesias ha sostenido que "no hay que prolongar los cargos y responsabilidades demasiado tiempo". Así, y aunque espera que su "papel" ahora sea gobernar la región, Iglesias ha explicado que tendrá "un papel más discreto y modesto" en la política nacional.



"Yo conseguí un gobierno de coalición y para eso hay que dialogar mucho con todo en contra. Mi estilo fue condición de posibilidad de esa coalición. Ahora se abre una etapa diferente donde alguien ya no lo va a cuestionar, ha quedado instalado y ha costado mucho. La propia irrupción de nuestro espacio de cierta incorrección política que yo tenía. Eso está terminando y me toca ser un gestor de la Comunidad, que haya partido en Madrid", ha insistido Iglesias.



En esta línea, el líder de Podemos ha elogiado el "estilo" de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que ejercerá un "liderazgo estatal para un tiempo distinto". "Tendrá que decidir y hablar con mucha gente, y estaré ayudándola y apoyándola en todo lo que quiera desde Madrid", ha explicado.



Así, Iglesias ha señalado que Díaz tiene un "estilo de guante de seda y puño de hierro", una combinación de dureza en las negociaciones y "dulzura" en el diálogo. Dos virtudes, ha continuado, que él nunca ha tenido y que pueden llevar a Unidas Podemos "más lejos" que hasta ahora.



ASEGURA QUE SÁNCHEZ "NO VA A CONVOCAR ELECCIONES"



Con todo, y pese a su salida del Consejo de Ministros, Iglesias ha confesado que todavía mantiene un "hilo" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en tanto que ambos son secretarios generales de dos partidos distintos. "Hay tejida una relación de confianza y es importante. Discrepamos en muchas cosas, pero podemos dialogar", ha apuntado.



Precisamente, el líder de los 'morados' se ha referido a la relación entre sendas formaciones y al cumplimiento del acuerdo de gobierno. "Estamos condenados a entendernos y gobernar juntos", ha recordado, dejando claro que Sánchez "no va a convocar elecciones".



"No solo me lo ha dicho, sino que la correlación parlamentaria implica que esto va a ser así", ha continuado Iglesias, que ha garantizado el cumplimiento del acuerdo de coalición suscrito por PSOE y Unidas Podemos.



En concreto, Iglesias ha comprometido la derogación de la reforma laboral asegurando que ya se ha "iniciado el desmantelamiento" y que eso "tiene unos plazos". "Yo firmé un documento con el PSOE y es explícito: lo que se firma es ley", ha zanjado.