El uruguayo 'Cebolla' Rodríguez firma con el Plaza Colonia de su ciudad natal

En la imagen un registro del centrocampista uruguayo Cristian 'Cebolla' Rodríguez, quien fue anunciado este viernes en redes sociales como nuevo refuerzo del club charrúa Plaza Colonia. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 16 abr (EFE).- El exinternacional uruguayo del Atlético de Madrid español y PSG francés Cristian 'Cebolla' Rodríguez jugará en el Plaza Colonia de su ciudad natal tras su paso por el Peñarol y su no renovación para la temporada 2021.

Así lo informó la entidad de Colonia mediante un mensaje en la red social Twitter, en el que agregó que el exjugador de la selección uruguaya vestirá la casaca número 7.

"BIENVENIDO A TU TIERRA CEBOLLA !!! Sabalero 'capa por capa' (...) Bienvenido Cristian Rodriguez al Patablanca. CLUB PLAZA COLONIA SOMOS COLONIA", indica el mensaje en la red social.

El pasado 7 de abril, el Peñarol hizo oficial la salida de Rodríguez del club aurinegro, en el que militó en dos etapas (2003-2005 y 2017-2021).

Pese a que ya se había adelantado que el exjugador del Independiente argentino no continuaría en la disciplina del conjunto montevideano, su condición de capitán y referente de la plantilla motivó que el Peñarol quisiera hacerle una despedida particular.

"Finalizado el contrato de Cristian Rodríguez, el agradecimiento especial a ese hincha que se formó en nuestro Club, que tuvo una extensa y brillante carrera en el exterior y volvió en plena vigencia para defender estos colores con todas sus armas durante las últimas temporadas", escribió en esa ocasión la cuenta oficial de Peñarol.

La entidad aurinegra agradeció así su trabajo en el club con un repaso de los títulos obtenidos en los 193 partidos oficiales que disputó con 46 goles marcados: tres campeonatos uruguayos y una Supercopa.

Al tiempo, el que fuera integrante de la selección uruguaya que obtuvo el cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y campeona de la Copa América 2011, quien había expresado su intención de seguir jugando en el club aun renunciando a buena parte de su sueldo, manifestó en la misma red su agradecimiento al club y a sus seguidores.

En 2017, el mediocampista jugó su partido número 100 con la Celeste ante Venezuela, en un encuentro de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

Además, defendió las camisetas del Oporto portugués, el Parma italiano y el Gremio brasileño.

Sus mayores logros deportivos llegaron con el Oporto, en el que sumó 3 Ligas, 3 Copas y una Supercopa, y el Atlético de Madrid, con el que conquistó la Copa del Rey, la Liga y la Supercopa.