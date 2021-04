El récord de crecimiento del PIB de China impulsa al Hang Seng

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Pekín, 16 abr (EFE).- Los datos anunciados hoy del producto interior bruto (PIB) de China, que registró un crecimiento récord del 18,3 % interanual en el primer trimestre, animaron al principal índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que terminó la sesión con una subida del 0,61 %.

Así, el selectivo hongkonés sumó 176,57 puntos, hasta los 28.969,71, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, avanzó un 1,12 %.

Tres de los cuatro subíndices del parqué concluyeron la jornada en verde: Inmobiliaria, con un 0,11 %; Servicios, con un 0,36 %, y Comercio e Industria, con un 1,42 %.

En el lado opuesto del espectro, Finanzas se dejó un 0,19 %.

Los títulos de ese sector arrojaron resultados mixtos, con dos aseguradoras (AIA y Ping An, -0,9 % y -0,61 %, respectivamente) y dos bancos (Hang Seng Bank y HSBC, -0,26 % y -0,99 %, respectivamente) en rojo, y el resto de los títulos en verde.

La aseguradora China Life ganó un 1,29 % y el banco que mejor comportamiento tuvo fue Bank of China (0,65 %). Por su parte, la operadora del parqué hongkonés se apreció un 0,78 %.

Entre las inmobiliarias también los resultados fueron dispares. China Overseas fue la que más ganó, un 1,56 %, seguida de Hang Lung Properties, el 1,17 %, y China Resources Land, un 1,08 %.

New World se dejó un 0,82 %; Wharf Reic, un 0,97 %, y SHK Properties (el título que mayores pérdidas registró en la sesión), un 1,49 %.

En el vértice contrario de la tabla, las mayores ganancias se las adjudicó la empresa automotriz Geely Auto, con un 7,12 %.

El volumen de negocio de la sesión fue de 143.170 millones de dólares de Hong Kong (18.431 millones de dólares o 15.383 millones de euros).