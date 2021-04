El PIB de China crece un 18,3 % interanual en el primer trimestre del año

Shanghai (China), 15/04/2021.- A construction worker works in Shanghai, China, 15 April 2021 (issued 16 April 2021). China'Äôs GDP (Gross Domestic Product) rose 18.3 percent year-on-year in March, according to data reported by the National Bureau of Statistics on 16 April. Due to the high demand at home and abroad and continued government support for businesses, this is the strongest jump on record. EFE/EPA/Alex Plavevski

Pekín, 16 abr (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de China creció un 18,3 % interanual durante el primer trimestre de 2021, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Aunque la cifra es ligeramente inferior a la pronosticada por los analistas, que apuntaban a un 19 %, se trata del mayor incremento registrado desde hace al menos tres décadas, cuando comenzaron a medirse los datos trimestrales.

Esta subida se debe sobre todo al efecto de base, ya que el mismo periodo del año anterior estuvo marcado por los primeros compases de la pandemia de coronavirus, lo que llevó a la paralización de la economía nacional y a la consecuente caída (la primera en cuatro décadas) del 6,8 %.

En el trimestre anterior, el último de 2020, el PIB de la potencia asiática había crecido un 6,5 % interanual, levantando la media del año, que terminó siendo del 2,3 % en el cómputo de 2020, la única gran economía en experimentar un incremento durante el pasado ejercicio.

En la división por sectores, el secundario fue el que más creció en el primer cuarto del año, con un 24,4 % interanual, mientras que el terciario se elevó un 15,6 %. Por su parte, el primario avanzó un 8,1 % interanual en el mismo periodo.

Según la ONE, la subida récord del PIB chino se debió a factores como "el bajo efecto de base del año anterior y el incremento de días laborales durante el Año Nuevo Chino", el principal periodo vacacional en el país asiático, que se vio trastocado este año por varios rebrotes del coronavirus.

Tradicionalmente, esas vacaciones acarrean la mayor migración humana del planeta, ya que los trabajadores suelen regresar a sus lugares de origen para celebrar las fiestas en familia, pero este año las autoridades les pidieron que permanecieran en sus lugares de residencia, con lo cual la reincorporación a sus puestos fue más rápida.

Los analistas también apuntan a otros factores como una mayor demanda nacional e internacional, así como el apoyo continuado del Gobierno chino a los negocios.

Comparado con el trimestre anterior, el PIB de China aumentó un 0,6 %.

La ONE también hizo públicos hoy otros indicadores, como la producción industrial, que se incrementó en un 24,5 % interanual entre enero y marzo, o las ventas al por menor, pilar del consumo, que crecieron un 33,9 %.

Por su parte, la inversión en activos fijos creció un 25,6 % interanual durante el mismo periodo.