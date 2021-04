El Gobierno australiano veta los bailes sensuales en actos de la Armada

El ministro australiano de Defensa, Peter Dutton (c), prometió este viernes que no volverán a presentarse actos de bailes sensuales en actos oficiales, tras la viralización de los vídeos en que aparecen unas mujeres haciendo la danza conocida como "twerking" durante una ceremonia de la Armada. EFE/ Sam Mooy /Archivo

Sídney (Australia), 16 abr (EFE).- El ministro australiano de Defensa, Peter Dutton, prometió este viernes que no volverán a presentarse actos de bailes sensuales en actos oficiales, tras la viralización de los vídeos en que aparecen unas mujeres haciendo la danza conocida como "twerking" durante una ceremonia de la Armada.

"No tuvo buena pinta... no sucederá de nuevo", dijo Dutton, al canal 9 de televisión tras la polémica causada por este baile en momentos en que el gobierno del primer ministro, Scott Morrison, ha sido fuertemente criticado por el trato a las mujeres.

El sábado pasado, poco antes de la incorporación oficial de un buque logístico a la Armada en una base de la ciudad de Sídney, las bailarinas del "101 Doll Squadron", vestidas con camisetas, boinas rojas, pantalones cortos y botas negras fueron grabadas durante el baile, que incluyó "twerkings", un baile provocativo con movimientos pélvicos sensuales.

La danza fue criticada por diversos políticos como la senadora y exveterana Jacquie Lambie, que señaló que fue "inapropiado", mientras que la Defensa australiana reiteró su compromiso para trabajar "con todos los australianos de diferentes bagajes y apoya activamente los grupos comunitarios y de ayuda locales".

IMÁGENES "MANIPULADAS"

Asimismo, en el vídeo que difundió la cadena ABC se entremezclaron imágenes en las que aparecían altos dignatarios como el gobernador general de Australia, David Hurley, y los altos mandos militares entre el público, a pesar de que ellos no habían presenciado el acto.

El miércoles, la directora del grupo de bailarinas, Maya Sheridan, dijo que se han producido ataques personales en todas las plataformas" contra las bailarinas desde que se viralizó el vídeo, lo que además ha obligado a cancelar sus cuentas en las redes sociales.

"Nos pareció muy espeluznante y refleja más al operador de cámara de la ABC y su necesidad de sexualizar a estas mujeres y su pieza de baile para su propia gratificación", según el comunicado publicado por la ABC, que se disculpó públicamente por este vídeo y confirmó que los dignatarios no presenciaron el acto.

SEXUALIZACIÓN DE LAS MUJERES

Al criticar la edición del vídeo y la toma de imágenes desde ángulos que no eran vistos por la audiencia, Sheridan remarcó que se trata de una acción "espeluznante" y refleja la inclinación del camarógrafo "de sexualizar a estas mujeres y su baile para su gratificación personal".

"Qué evento tan vergonzoso, pensé que era una broma cuando lo vi por primera vez. Los idiotas que están detrás de este espectáculo están orgullosos de sí mismos (Esto se da) justo en medio de todas las polémicas en torno al respeto a las mujeres", comentó Peta Roy Soundranayagam en Facebook.

La polémica en torno al vídeo tiene lugar tras las críticas de mala gestión al gobierno del primer ministro australiano, Scott Morrison, y después de que la exasesora del Partido Liberal Brittany Higgins denunciara que fue violada por un excompañero en el Parlamento en 2019.

Además de otras tres denuncias contra este presunto violador, surgió otra contra el entonces fiscal general Christian Porter, ahora ministro de Industria, por una presunta violación hace más de 30 años, que él niega y que la Policía archivó por falta de pruebas tras la muerte en 2020 de la supuesta víctima.

Morrison, quien recompuso a finales de marzo su Gabinete tras el escándalo, señaló que la respuesta al informe es "una hoja de ruta para el respeto" y que con ella pretende "crear una cultura de conducta respetuosa en los centros de trabajo de Australia".