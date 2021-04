El brutal zasca de Rocío Flores a Carmen Borrego tras sus críticas a Olga Moreno

10/04/2021 ROCÍO FLORES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 16 (CHANCE)



Rocío Flores ha vuelto hoy a 'El programa de Ana Rosa' para comentar la última gala de 'Supervivientes' y valorar la salvación de Olga Moreno y, demostrando la especial relación que la une a la mujer de su padre, Antonio David Flores, no ha dudado en dedicar un brutal zasca a Carmen Borrego.



Y es que la hija de María Teresa Campos no dudó en criticar hace unos días que Olga Moreno estuviese hablando de Rocío y David Flores durante su concurso y de la nula relación que éstos tienen con su madre, Rocío Carrasco, de quien asegura que nunca han hablado mal en su casa.



Unas palabras que Rocío no ha dudado en afear a Carmen Borrego, mostrando su incredulidad porque "haya sido precisamente ella, que dio una exclusiva hablando de mi familia, la que critique a Olga, que lleva 20 años a mi lado y sabe todo de mi vida".



Un zasca con el que Rocío impone distancia con la íntima amiga de su madre, a la que le deja claro que no le ha perdonado la exclusiva que dio en su día en la revista 'Lecturas' asegurando que "Rocío Carrasco nunca perdonaría a su hija".