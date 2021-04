EE.UU. y México estudian fórmulas para ayudar económicamente al Triángulo Norte

Vista de los efectos del huracán Eta enla colonia La Democracia de Honduras, en noviembre de 2020. EFE/José Valle/Archivo

Washington, 16 abr (EFE).- Estados Unidos y México están estudiando fórmulas para incrementar la ayuda económica a las víctimas de los huracanes Eta e Iota y los desplazados internos en Honduras, Guatemala y El Salvador, dijo este viernes a Efe el enviado especial estadounidense para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

"Estamos trabajando en conjunto con México para ver qué podemos hacer nosotros como actores económicos enormes, importantes, para tratar de crear oportunidades en Centroamérica y crear condiciones humanitarias", dijo Zúñiga en una entrevista telefónica después de visitar en las últimas semanas México, Guatemala y El Salvador.

Su objetivo es colaborar con las autoridades locales, grupos no gubernamentales y organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, para identificar programas que ya existen y que podrían ayudar a las víctimas de desplazamiento interno y damnificados por Eta e Iota, entre otros grupos vulnerables.

TRANSFERENCIAS CON EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

Por ejemplo, Zúñiga, que asumió el cargo el pasado 22 de marzo, mencionó un proyecto del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU que transfiere dinero en efectivo a aquellas personas que necesitan acceder rápidamente a alimentos.

Según la web del PMA, solo en 2019 se transfirieron 2.100 millones de dólares en efectivo a personas en 64 países.

Aparte de hacer llegar el dinero a los destinatarios de esa manera, también se emplean cupones que pueden canjearse en ciertas tiendas y aplicaciones móviles que facilitan los movimientos bancarios.

Zúñiga explicó que EE.UU. tiene experiencia en el uso de ese tipo de fórmulas para distribuir ayuda humanitaria y asegurarse de que llega a quienes la necesitan.

A ese respecto, enfatizó que su país no quiere que el dinero que se envíe al llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) sea usado para financiar los viajes de indocumentados hacia el norte.

En todo caso, precisó que "actualmente no hay ningún programa nuevo para anunciar" y lo que se está haciendo es valorar cuál es el mejor mecanismo para brindar ayuda.

LA RELACIÓN CON LOS PRESIDENTES DE HONDURAS Y EL SALVADOR

Zúñiga también habló con Efe sobre sus recientes viajes a México, Guatemala y El Salvador. Su gira no incluyó Honduras, lo que alimentó la especulación sobre la posibilidad de que Washington estuviera excluyendo a ese país por las acusaciones de fiscales de Nueva York contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al que vinculan con actividades de narcotráfico.

Zúñiga tampoco se reunió en su viaje con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Preguntado sobre la relación con Hernández y Bukele, evitó hacer comentarios específicos sobre esos mandatarios y se limitó a repetir el mismo aviso que ya ha pronunciado en las últimas semanas.

"Como hemos dicho ya desde el principio de esta Administración, nuestros socios principales serán los que estén dedicados y comprometidos con la lucha contra la corrupción y a favor del Estado de Derecho", subrayó.

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, tiene previsto viajar "pronto" a Guatemala y México, pero aún no se han anunciado fechas concretas. Su viaje no incluirá ni El Salvador ni Honduras.

EE.UU. EVALÚA PETICIONES PARA DONAR VACUNAS

Por otro lado, Zúñiga dijo que EE.UU. aún no ha tomado una decisión sobre si donará vacunas a los países del Triángulo Norte, pero aseguró que ha recibido peticiones y que las está evaluando.

Estados Unidos ha recibido críticas, porque, a pesar de que se ha garantizado muchas más dosis de las que necesita para vacunar a toda su población adulta, hasta ahora solo ha accedido a entregar 4 millones de unidades a México y Canadá.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este mes que esperaba empezar a compartir con otros países su inventario de vacunas antes de septiembre, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado claro que los suministros se necesitan antes.

Beatriz Pascual Macías