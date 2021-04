EEUU.- Biden se aproxima a los cien días de mandato con la aprobación de seis de cada diez estadounidenses

14/04/2021 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL AMR ALFIKY - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOP



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está a punto de cumplir sus primeros cien días de mandato con el respaldo del 59 por ciento de los estadounidenses; veinte puntos por encima de su predecesor, Donald Trump, en el mismo periodo de tiempo, aunque un poco por debajo de otros mandatarios como Barack Obama o Ronald Reagan, según un sondeo de Pew Research.



Biden mejora su aprobación popular en dos puntos respecto del mes pasado, en buena medida gracias al impulso que su administración ha proporcionado a la distribución de las vacunas contra la COVID-19 en todo el país. La respuesta de Biden ante el virus se granjea el apoyo inmensamente mayoritario de votantes del partido Demócrata (un 88 por ciento) y una estrecha mayoría de republicanos (55 por ciento), y un 67 por ciento de todos los estadounidenses ven de manera positiva su paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares a los afectados por la pandemia.



No obstante, también hay que destacar que Biden ronda los mismos porcentajes exhibidos por Trump en lo que se refiere al consenso general sobre sus políticas: solo un 44 por ciento de los estadounidenses coinciden con el presidente en su postura sobre las cuestiones que consideran más importantes para el país.



En este sentido, la inmigración ilegal ha desplazado al coronavirus como el principal tema de preocupación para los norteamericanos, según opina un 48 por ciento; una subida de 20 puntos porcentuales desde junio del año pasado. Un 47 por ciento de estadounidenses percibe la amenaza del coronavirus como el principal problema del país, once puntos menos desde el mismo periodo.



Es en este aspecto donde se nota más la diferencia entre las inclinaciones de los demócratas y los republicanos. Para los primeros, la falta de acceso a la atención médica sigue siendo un problema prioritario. Para los segundos, el incremento del déficit es una cuestión que merece atención inmediata.



Un 44 por ciento de los encuestados, el porcentaje más elevado, consideran que Biden ha cambiado "para mejor" el tono y la naturaleza del debate político en los Estados Unidos. Solo un 29 por ciento cree que su llegada al poder ha enturbiado todavía más el discurso político mientras que un 27 por ciento consideran que no ha tenido incidencia alguna.



APROBACIÓN ENTRE LAS MINORÍAS



El desempeño de Biden es bastante aplaudido entre las minorías de Estados Unidos. El presidente goza del respaldo de casi nueve de cada diez afroamericanos (89%), el 74% de los hispanoamericanos y el 72% de los asiáticoamericanos. Sin embargo, una ligera mayoría de los estadounidenses de raza blanca, un 51 por ciento, se han mostrado críticos con la labor del presidente.



El presidente goza del apoyo mayoritario de las mujeres (un 62 por ciento a favor) y una estrecha mayoría de hombres (un 56 por ciento). También le aprueban en su mayoría los universitarios o titulados de posgrado, así como los menores de 50 años.