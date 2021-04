Ecuador.- La Asamblea de Ecuador absuelve al ministro de Trabajo del juicio político en su contra

06/06/2019 La Asamblea Nacional de Ecuador SUDAMÉRICA ECUADOR POLÍTICA TWITTER



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La Asamblea Nacional de Ecuador no ha aprobado la moción de juicio político presentada contra el ministro de Trabajo, Andrés Isch, por incumplimiento de funciones, después de quedarse en 45 de los 91 votos que se necesitaban.



La propuesta fue presentada por las diputadas de la Revolución Ciudadana, Marcela Holguín, Marcela Aguiñaga al considerar que Isch se había "atribuido funciones que no le correspondían" en relación a la inclusión de un artículo en la última reforma laboral sin el análisis de la Asamblea, así como por incumplir su responsabilidad como ministro, al no fijar el salario mínimo en dicha ley.



Durante la sesión, que se prolongó durante siete horas, el ministro Isch ha calificado de "show político electoral" la petición de la oposición para que tuviera que hacer frente a dicho 'impeachment', informa el diario ecuatoriano 'El Universo'.