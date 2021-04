Dos penaltis dieron la victoria al Levante en la última visita del Villarreal

Dos penaltis transformados por Roger Martí dieron la victoria al Levante en la última visita del Villarreal al Ciutat de València (2-1), donde se volverán a encontrar este domingo. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Valencia, 16 abr (EFE).- Dos penaltis transformados por Roger Martí dieron la victoria al Levante en la última visita del Villarreal al Ciutat de València (2-1), donde se volverán a encontrar este domingo.

El Levante se ha impuesto en tres de los últimos cuatro partidos disputados entre ambos equipos en Valencia en Liga.

El partido de la pasada campaña correspondió a la segunda jornada del campeonato y el equipo visitante se adelantó a los dos minutos del inicio del choque con un tanto de Gerard Moreno.

En la segunda parte, un aviso del VAR llevó a que el colegiado pitara un penalti de Ekambi sobre Enes Bardhi. Andrés Fernández detuvo el tiro de José Morales, el árbitro ordenó repetir el disparo y esta vez Roger Martí no falló.

Aún no habían pasado tres minutos del tanto cuando, tras un error en la salida de balón, el meta cometió un nuevo penalti sobre el delantero valenciano que él mismo volvió a transformar para sellar la remontada.

En aquel encuentro jugaron por parte del Levante Aitor, Coke, Postigo, Vezo, Toño; Vukcevic, Rochina (Hernani), Bardhi, Campaña, Morales (Miramón) y Sergio León (Roger).

Por parte del Villarreal lo hicieron Andrés, Mario Gaspar, Pau, Albiol (Trigueros), Alberto Moreno, Iborra, Cazorla, Chukuweze, Moi Gómez (Ontiveros), Toko Ekambi (Bacca) y Gerard.

Aquella fue la tercera victoria del Levante en las últimas cuatro visitas del Villarreal en Primera. El último triunfo visitante se produjo en la campaña 2018-19 cuando se impuso por 0-2 en un choque en el que sus dos goles, el primer de Róber Pier en propia puerta, y el segundo de Samu, llegaron ya en la prolongación.

Pese al dominio local de estas últimas ediciones, este duelo empezó con clara tendencia visitante puesto que el Villarreal se impuso en las primeras cuatro ocasiones.

De hecho, domina el marcador general de los once precedentes de este duelo autonómico al acumular siete triunfos por los cuatro que han sumado los locales, sin que se hayan registrado igualadas.

En el capítulo goleador, el Villarreal, con dieciocho tantos en el Ciutat de València, duplica los nueve del equipo local.

Sin embargo, la última visita del Villarreal al Ciutat de València corresponde a la actual edición de la Copa del Rey en la que los locales ganaron por 1-0 con un tanto también de Roger Martí en el último minuto de la prórroga de la eliminatoria de cuartos de final disputada a partido único. EFE

