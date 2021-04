Crudo avanza impulsado por una perspectiva optimista de demanda

(Bloomberg) -- El crudo se dirige a su mayor ganancia semanal desde principios de marzo debido al optimismo de que la demanda se irá recuperando de la pandemia de covid-19.

Los futuros en Nueva York se mantuvieron estables el viernes y subieron casi 7% esta semana. Hay más señales de un repunte económico en Estados Unidos, con las solicitudes de desempleo cayendo a un nuevo mínimo en la era de la pandemia y las ventas minoristas acelerando. Eso siguió a datos del Gobierno que indicaron un aumento en el consumo de gasolina estadounidense y las perspectivas positivas para el mercado energético mundial de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y La OPEP.

El impulso positivo ha ayudado a que el petróleo salga de un estrecho rango de alrededor de US$60 por barril, donde los precios se habían estancado desde mediados de marzo. Es posible que el mercado experimente una pausa temporal debido a nuevos brotes de virus, según la AIE, pero la agencia siguió a la OPEP al impulsar sus estimaciones de consumo para todo el año.

Sin embargo, la recuperación global de la pandemia es desigual. Si bien los rebotes se están desacelerando en Estados Unidos y China, otras naciones están lidiando con fuertes aumentos en los casos. En India, las refinerías están desviando el oxígeno producido en sus plantas para ayudar a combatir una violenta segunda ola.

El mercado también enfrentará en los próximos meses un aumento en la oferta, aunque la OPEP dijo esta semana que el aumento de la demanda debería recortar los inventarios globales, al tiempo que la AIE dijo que el exceso persistente se estaba despejando. La alianza OPEP+ está programada para comenzar a producir más barriles a partir de mayo.

