Coronavirus.- Zimbabue aprueba una amnistía para mujeres y menores para descongestionar las cárceles ante la COVID-19

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha anunciado este viernes una amnistía a todas las mujeres y menores encarcelados en el país que no estén cumpliendo condena por crímenes graves, con el objetivo de descongestionar las cárceles en medio de la pandemia de coronavirus.



La orden aprobada por Mnangagwa contempla además la liberación de las personas sentenciadas a penas de hasta 36 meses de cárcel que hayan cumplido al menos un tercio de la condena, así como aquellos que sufran una enfermedad y se encuentren en estado terminal.



También se podrán beneficiar de la amnistía aquellos reos de más de 50 años y que tengan enfermedades crónicas como la diabetes o problemas renales, siempre y cuando hayan cumplido al menos un tercio de la pena.



Igualmente, serán excarelados los mayores de 60 años que hayan cumplido al menos un tercio de su sentencia, así como aquellos condenados a cadena perpetua que hayan estado al menos 15 años en prisión, incluidas aquellas personas sentenciadas a muerte cuya pena fuera conmutada por cadena perpetua tras el periodo de apelación.



De esta forma, los beneficiarios serán aquellos que no están condenados por crímenes como asesinato, violación, delitos sexuales, traición, robo con violencia, tráfico de personas, posesión ilegal de armas, tal y como ha recogido el diario zimbabuense 'The Herald'.



Las autoridades zimbabuenses han notificado hasta la fecha 37.422 casos de coronavirus, con 1.550 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).