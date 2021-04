Coronavirus.- Argentina registra más de 29.400 casos en la última jornada, un nuevo récord diario

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Argentina ha registrado 29.472 casos de coronavirus en la última jornada, lo que supone un nuevo récord diario de contagios en el país, que enfrenta un incremento de la propagación que el Gobierno intenta frenar con restricciones en medio de algunas críticas.



El Ministerio de Salud de Argentina ha informado de que el país acumula 2.658.628 positivos confirmados desde que estalló la pandemia, que ha dejado también 160 fallecidos en el último día, para un total de 59.084 víctimas mortales.



El presidente argentino, Alberto Fernández, ha defendido este viernes las restricciones impuestas, que incluyen toque de queda y cierre de escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que considera que con el coronavirus "no se negocia".



"Hay que ser inflexibles", ha subrayado el mandatario, al tiempo que ha insistido en que las medidas impuestas en el AMBA para las próximas dos semanas no son "antojadizas", según recoge la agencia argentina Télam.



Fernández ha ratificado las restricciones tras una reunión con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, quien había rechazado las normas, especialmente el cierre de las escuelas.



"Hemos superado en la Ciudad (de Buenos Aires), largamente, el pico más alto que reconocimos en la primera ola", ha apuntado Fernández sobre la situación de la ciudad porteña, al tiempo que ha explicado que durante su reunión con Rodríguez ha manifestado que si bien el "problema no ocurre en los colegios", fuera de las aulas si se da "un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana".



Así, Fernández ha asegurado comprender la "preocupación" del jefe porteño sobre el cierre de centros educativos, pero ha incidido en que tiene "una responsabilidad" que tiene que "hacer cumplir".



Todo ello, aumenta en "un 25 por ciento" la cantidad de personas que circulan por la calle, ha añadido el presidente, para lamentar que desde el inicio de la educación presencial en marzo el crecimiento de contagios ha sido "exponencial" en personas de entre 9 y 18 años en la CABA.



En este contexto, Argentina ha alcanzado este viernes 6.185.909 dosis de la vacuna contra la COVID-19 aplicadas, con 5,3 millones de personas inoculadas con la primera dosis y más de 793.000 que han recibido el esquema completo, según los datos del Monitor Público de Vacunación.



Para continuar con la campaña de inmunización, este sábado partirá de argentina un avión hacia Rusia para traer más unidades del biológico Sputnik V, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará al mismo país para reunirse con autoridades y, entre otras cuestiones, desarrollar reuniones para avanzar en la colaboración para la producción de estas vacunas en territorio argentino.