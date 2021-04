Ciencia.-La nave OSIRIS-REX desplazó rocas al recoger muestras en Bennu

16/04/2021 Superficie alterada en Bennu POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/GODDARD/UNIVERSITY OF ARIZONA



Imágenes tomadas durante el sobrevuelo final de la nave OSIRIS-REx el 7 de abril, revelan las secuelas en la superficie de su encuentro con el asteroide Bennu.



La nave espacial voló a 3,7 kilómetros del asteroide, lo más cerca que ha estado desde el evento de recolección de muestras el 20 de octubre de 2020. Durante el procedimiento, el cabezal de muestreo de la nave espacial se hundió 48,8 centímetros en la superficie del asteroide y simultáneamente disparó una carga presurizada de gas nitrógeno, batiendo el material de la superficie y conduciendo un poco hacia la cámara de recolección. Los propulsores de la nave espacial también lanzaron rocas y polvo durante la maniobra para invertir el rumbo y alejarse del asteroide de manera segura.



La comparación de las dos imágenes revela signos obvios de alteración de la superficie. En el punto de recolección de la muestra, parece haber una depresión, con varias rocas grandes evidentes en la parte inferior, lo que sugiere que fueron expuestas por muestreo. Hay un aumento notable en la cantidad de material altamente reflectante cerca del punto de muestreo contra el fondo generalmente oscuro de la superficie, y muchas rocas se movieron alrededor.



Donde los propulsores disparan contra la superficie, es evidente un movimiento de masa sustancial. Los penachos movilizaron varios cantos rodados de menos de un metro en una forma de anillo de fogata, similar a los anillos de cantos rodados que se ven alrededor de pequeños cráteres que golpean la superficie.



Jason Dworkin, el científico del proyecto de la misión en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA notó que una roca que medía 1,25 metros de ancho en el borde del sitio de muestreo parecía aparecer solo en la imagen posterior al encuentro. "La roca probablemente pesa alrededor de una tonelada, con una masa en algún lugar entre una vaca y un automóvil".



Dante Lauretta, de la Universidad de Arizona e investigador principal de la misión, señaló más tarde que esta roca probablemente sea una de las presentes en la imagen anterior a la toma de muestras, pero mucho más cerca del lugar de muestreo, y estima que fue arrojada a una distancia de 12 metros por el evento de recolección de muestras.



Para comparar las imágenes del antes y el después, el equipo tuvo que planificar meticulosamente este paso elevado final. "Bennu es áspero y rocoso, así que si lo miras desde un ángulo diferente o lo capturas en un momento en el que el sol no está directamente sobre tu cabeza, eso cambia drásticamente el aspecto de la superficie", dice en un comunicado Dathon Golish, del grupo de trabajo de procesamiento de imágenes de OSIRIS-REx, con sede en la Universidad de Arizona. "Estas imágenes fueron tomadas deliberadamente cerca del mediodía, con el sol brillando hacia abajo, cuando no hay tantas sombras".



La nave espacial permanecerá en las cercanías de Bennu hasta la salida el 10 de mayo, cuando la misión comenzará su crucero de regreso de dos años de regreso a la Tierra. A medida que se acerca a la Tierra, la nave espacial arrojará la cápsula de retorno de muestra (SRC) que contiene la muestra de Bennu. El SRC luego viajará a través de la atmósfera de la Tierra y aterrizará bajo paracaídas en el campo de pruebas y entrenamiento de Utah el 24 de septiembre de 2023.



Una vez recuperada, la cápsula será transportada a las instalaciones de conservación en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde la muestra se retirará para su distribución a laboratorios de todo el mundo, lo que permitirá a los científicos estudiar la formación de nuestro sistema solar y la Tierra como un planeta habitable. La NASA reservará el 75% de la muestra para que las generaciones futuras la estudien con tecnologías que aún no se han inventado.