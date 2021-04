Ciencia.-El calentamiento disparará las lluvias costeras en la Antártida

16/04/2021 Llueve en la estación Dumont d'Urville en la costa este de la Antártida, el día de Año Nuevo de 2014. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA BRUNO JOURDAIN /NICOLAS JOURDAIN / UGA/CNRS/IPEV



Las ahora inusuales precipitaciones de lluvia podrían aumentar en cantidad, frecuencia e intensidad durante los próximos 80 años a lo largo de la costa de la Antártida, predice un nuevo estudio.



Para 2100, si los gases de efecto invernadero continúan emitiéndose en un nivel alto, la lluvia podría aumentar en un 240% en promedio en todo el continente.



El aumento de las lluvias podría favorecer el derretimiento de algunas de las grandes capas de hielo del continente meridional, lo que, en consecuencia, podría contribuir al aumento del nivel del mar en todo el mundo.



La lluvia también puede tener consecuencias dramáticas para los polluelos de pingüino emperador y Adelia. Dado que las plumas de los polluelos aún no son impermeables, pueden congelarse cuando el clima húmedo se enfríe y los vientos aumenten. La temporada de reproducción de una de las colonias más grandes de pingüinos Adelia alrededor de la estación de investigación Dumont d'Urville en el sureste de la Antártida vio un fracaso total en la temporada 2013-2014 debido a las lluvias.



"Esperamos no solo eventos de lluvia más frecuentes sino también eventos de lluvia más intensos", dijo en un comunicado Etienne Vignon, del Centro Nacional Francés de Investigación Científica y la Universidad de la Sorbona en París y primer autor del nuevo estudio publicado en Geophysical Research Letters.



La mayor parte de la precipitación que recibe la Antártida es nieve. La lluvia es inusual y, cuando ocurre, suele ser en las costas del continente. El nuevo estudio estimó que la lluvia cae hasta cuatro días por año en promedio sobre la costa del este de la Antártida y más de 50 días en promedio en el noroeste de la Península Antártica.



Pero esto puede estar cambiando. Vignon y sus coautores se propusieron medir y predecir la lluvia futura en el continente después de que los investigadores notaron un aumento en los eventos de lluvia.



Los investigadores querían saber cómo de común era la lluvia en la Antártida y cómo podría verse afectada por el cambio climático. Sin embargo, los sistemas tradicionales de seguimiento del clima no son buenos para predecir la lluvia debido al clima extremo.



"Sigue siendo un desafío medir las precipitaciones en la Antártida", dijo Vignon.



Vignon y sus coautores recopilaron información sobre la lluvia de varias décadas de informes de observación de 10 estaciones de investigación repartidas por todo el continente. Conjuntaron estos informes, basados en observaciones terrestres, con lo que llaman reanálisis atmosférico, una combinación de simulaciones de modelos y varios tipos de observaciones de sensores como radiosondeo, radar y radiómetros a nivel del suelo o satélites a bordo, para intentar encontrar un tipo de firma que indica lluvia en el duro continente.



Se les ocurrió una climatología de la ocurrencia de lluvias durante los últimos 50 años que cubre toda la Antártida, más allá de las áreas que rodean las 10 estaciones de investigación.



La mayor parte de la lluvia ocurrió a lo largo de las costas y la Península Antártica, el área donde las colonias de pingüinos llegan a la costa para reproducirse.



"En promedio, la lluvia casi nunca ocurre en el altiplano porque la temperatura es demasiado fría", dijo Vignon.



En general, las precipitaciones aumentaron en la península entre 1955 y 1999. Sorprendentemente, la tendencia creciente se revirtió de 2000 a 2015, disminuyendo de hecho durante un período. Vignon dijo que esto probablemente tiene que ver con una gran variabilidad natural del clima en esta región.



Pero los investigadores también querían ver qué pasaría en el futuro. Combinaron esta climatología de lluvias pasadas con siete escenarios climáticos futuros disponibles descritos en el CMIP6 por el Programa Mundial de Investigación del Clima, un programa internacional que ayuda a coordinar la investigación climática global. Los resultados mostraron cómo la lluvia podría cambiar en los diferentes escenarios hasta el año 2100. Independientemente del escenario en el que se ejecutaran, los modelos mostraron la misma tendencia.



El aumento de las lluvias podría tener consecuencias nefastas para los pingüinos que anidan a lo largo de las costas. Pero también podría afectar el aumento del nivel del mar, ya que la lluvia podría aumentar el derretimiento y la ruptura de las plataformas de hielo, en particular las plataformas de hielo de Ronne y Ross en la Antártida occidental. "Las lluvias pueden mejorar el derretimiento de la capa de nieve", dijo Vignon.