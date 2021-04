Chile: vacuna china es 67% efectiva en casos sintomáticos

SANTIAGO (AP) — Un estudio divulgado por las autoridades de Salud chilenas concluye que la efectividad de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac es de un 67% para prevenir casos sintomáticos de COVID-19 y de un 80% para prevenir fallecimientos en personas vacunadas con las dos dosis requeridas.

La efectividad del inmunizante CoronoVac mostró que 14 días después de aplicada la segunda dosis previene en un 85% las hospitalizaciones y en un 89% el ingreso a las unidades de cuidados intensivos, según el estudio dado a conocer el viernes a la prensa.

El informe, presentado por el doctor y asesor del Ministerio de Salud, Rafael Araos, se realizó sobre una muestra de 10,5 millones de personas, entre el 2 de febrero y 1 de abril.

El estudio del Ministerio de Salud chileno concluyó que “en un escenario de alta actividad epidémica y en grupos susceptibles (edad avanzada y con comorbilidades), la vacuna protege contra la infección sintomática por SARS-CoV-2, así como contra las formas más graves de la enfermedad”.

El análisis se divulga días después de que la máxima autoridad de la agencia china de control de enfermedades, Gao Fu, admitiera que la efectividad de las vacunas chinas contra el coronavirus “no tienen tasas de protección muy altas”, y que el gobierno considera combinarlas. Fue una inusual admisión oficial de la debilidad de los inmunizantes chinos.

El doctor Araos precisó en una rueda de prensa posterior que la muestra de 10,5 millones de personas incluyó 6,5 millones de no vacunados, 1,5 millones con una dosis y 2,5 millones que al final del estudio habían recibido ambas dosis. En este último grupo que había completado el proceso de inmunización murieron 54 personas.

Respecto al 67% de efectividad para prevenir COVID-19, el médico ejemplificó el resultado al señalar que en un grupo de 100 personas vacunadas con ambas dosis, se infectarán 34.

La doctora Jeanette Vega, ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS, dijo a The Associated Press que, según el estudio, la de Sinovac “se transforma en una muy buena vacuna porque tiene dos ventajas para países de desarrollo intermedio: la primera es que es mucho más barata y la segunda es que la logística de vacunación es mucho más simple”.

Las vacunas estadounidenses de Pfizer y Moderna deben ser almacenadas a temperaturas por debajo de los 70 y 20 grados centígrados respectivamente, mientras la de Sinovac se puede mantener en refrigeradores comunes.

Vega añadió que “por el tipo de vacuna que es, probablemente, produce menor escape inmunitario de nuevas variantes”. Dijo que, según estudios preliminares en algunos hospitales y laboratorios locales, ”tenemos (en Chile) circulación importante de la variante P1, la brasileña", que se estima en un 50%.

“Estas cifras reflejan, que al menos en un porcentaje de los vacunados (considerados en el estudio), tenían probablemente una infección por P1”, agregó.

El estudio chileno es el primero que se realiza en terreno para analizar la efectividad de la vacuna de Sinovac. Hasta ahora sólo se conocían resultados de ensayos clínicos, desarrollados en ambientes controlados que miden la eficacia, pero no la efectividad, refieren las autoridades.

Chile lidera las vacunaciones en América Latina con 7,6 millones de inmunizados en poco más de dos meses, lo que representa al 40% de sus 19 millones de habitantes, mientras el 27% ya recibió la segunda dosis. El gobierno planifica inmunizar al 80% de su población.

Chile gestionó muy tempranamente la compra de vacunas a diversas farmacéuticas, lo que le permitió sellar en junio de 2020 un contrato con Sinovac por 60 millones de dosis en tres años. El primer embarque llegó a fines de enero y a la fecha ha recibido casi 13 millones de dosis. También llegaron otros dos millones de los diez adquiridos a Pfizer.

Araos precisó que el 90,1% de la población chilena fue vacunada con Sinovac y el 9,9% restante con Pfizer.

Las autoridades chilenas informaron en la víspera que los enfermos graves con COVID-19 mayores de 70 años muestran una baja sostenida en las últimas semanas, y que el grupo etario entre 60 y 69 refleja una tendencia a la baja, mientras los menores de 59 años, que aún no reciben la segunda dosis de la vacuna, “han mostrado un alza sostenida”.

Atribuyen la disminución a que los mayores de 70 años estuvieron entre los primeros en ser vacunados, sólo después de los funcionarios de salud.

Chile registró a comienzos de mes el mayor número de contagiados en un día, con más de 9.100 casos. Aunque en los últimos días se ha visto una leve reducción de infectados, aún es imposible saber si el país sudamericano ya llegó al máximo de esta segunda ola. Desde hace más de una semana los hospitales tienen ocupados el 95% de sus camas críticas, principalmente por enfermos con el virus. Chile registra hasta el momento 1,1 millones de contagiados y casi 25.000 fallecidos.