Cervera quiere "cuanto antes" la permanencia matemática

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Cádiz, 16 abr (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha declarado este viernes que su equipo se encuentra "cerca" del objetivo de la permanencia y que "cuanto antes" lo consigan, "mucho mejor".

Cervera definió a su próximo rival, el Celta de Vigo, que visitará el estadio Ramón de Carranza el domingo (18.30 horas), como un equipo "bonito de ver".

El preparador del conjunto cadista recordó que en caso de victoria, el Cádiz adelantará al Celta en la clasificación, al contar los gaditanos con 35 puntos en la decimosegunda posición y los gallegos 37, en la décima plaza.

"Hay equipos a los que no les puedes jugar a lo mismo porque te ganan", indicó Cervera, para quien el Cádiz tiene que "llevar" el partido a su propio concepto y aislarse del método que quiera imprimir el adversario, ya que si juegan "a los que ellos quieren, en eso son infinitamente mejores", dijo sobre el juego de los del argentino Chacho Coudet.

El entrenador del Cádiz calificó de "relajada" la semana de entrenamiento, al haber logrado dos victorias seguidas, ante el Valencia (2-1) y el Getafe (0-1), que han acercado a los gaditanos a la permanencia.

"Somos el equipo más modesto de la categoría y hemos conseguido dos victorias seguidas, que eso le cuesta a los grandes", manifestó Cervera.

Sin embargo, el técnico del conjunto gaditano no quiere que haya "ningún tipo de relajación" ante el Celta, para "intentar acercar" la salvación, dijo.

El adiestrador del conjunto cadista afirmó que no piensa en el siguiente partido, que será de nuevo en Carranza, el miércoles contra el Real Madrid.