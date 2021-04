Bruselas confía en aprobar primeros planes de recuperación antes de verano

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 16 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este viernes que su objetivo es que "algunos" de los planes nacionales que los Estados miembros deben enviar a Bruselas para recibir los fondos de recuperación estén aprobados antes de las vacaciones de verano.

De ese modo, esos países recibirían en verano el adelanto del 13 % de los fondos que les correspondería cuando se aprueben sus planes.

"Nuestro objetivo es lograr la aprobación de al menos algunos planes con la prefinanciación del 13 % antes de la pausa de verano", declaró el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en la rueda de prensa posterior a la videoconferencia de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

Reconoció que esa meta "es desafiante", puesto que los veintisiete Estados miembros deben ratificar en sus países la legislación que permitirá a la Comisión endeudarse en los mercados para financiar el fondo de recuperación de 800.000 millones de euros y poder realizar después los desembolsos, pero consideró que la Unión Europea (UE) va "realmente por el buen camino".

Diez países no han ratificado aún esta legislación y preocupa sobre todo la situación en Alemania, donde el proceso está paralizado a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Además, para que los países puedan recibir los fondos deben enviar formalmente sus planes de reformas e inversiones y recibir luz verde de la UE.

"Ningún plan nacional de recuperación y resiliencia se ha enviado hasta ahora. Creemos que los recibiremos en las próximas dos, tres o cuatro semanas para la gran mayoría de Estados miembros", comentó Gentiloni.

Tras recibirlos, la Comisión tendrá dos meses para dar su visto bueno y después el Consejo, que reúne a los países, dispondrá de otro mes para dar luz verde.

España, Portugal, Grecia y Francia "están en la primera línea de salida" y se espera que sean "los primeros que presenten formalmente sus planes, probablemente antes del 30 de abril", según fuentes europeas.

Los 800.000 millones de euros (750.000 millones en precios de 2018, usados como referencia al pactarlo) del fondo comunitario se quedan lejos de los 1,9 billones de euros del último plan de Estados Unidos.

Sin embargo, Gentiloni pidió "no subestimar" la reacción de la UE que fue "igualmente fuerte".

En ese sentido, consideró que la UE cuenta con "el doble de estabilizadores automáticos" que Estados Unidos y "un uso mucho mayor de las garantías públicas", lo cual fue "muy importante para evitar bancarrotas y el auge del desempleo".

"Cuando veo el conjunto de medidas que están ahí, estabilizadores que son amplios, fuertes y fueron desplegados con velocidad, combinados con medidas nacionales que se fortalecen y modifican a medida que avanzamos el año, combinadas con el fondo de recuperación, ésta es una respuesta sólida de la eurozona, de la Unión Europea", comentó el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe.

Donohoe afirmó que su sensación es "de optimismo para los próximos meses".

"La vacunación se está acelerando y ya estamos viendo señales alentadoras en algunos de nuestros datos económicos debido a nuestro esfuerzo de vacunación y más allá", dijo.

Por otro lado, en el Eurogrupo de hoy los ministros debatieron sobre cómo hacer converger las diferentes legislaciones nacionales en materia de insolvencia, un tema que gana relevancia ante el aumento de quiebras empresariales por la pandemia.

Donohoe afirmó que el debate mostró "apoyo adicional" para más medidas no legislativas que ayuden a la convergencia.