Bolsonaro insinúa que los argentinos pueden huir a Brasil por las restricciones

En la imagen, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 16 abr (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a insinuar este viernes que los ciudadanos argentinos pueden comenzar a "huir" hacia Brasil por el confinamiento "terrible" que ha impuesto en el vecino país el Gobierno de Alberto Fernández.

"Hay un país un poco más al sur que está ahora en un 'lockdown' terrible" y "los problemas se están agravando allá", declaró el mandatario a un grupo de seguidores a las puertas de su residencia oficial en Brasilia.

Bolsonaro también aludió a un cruce de declaraciones que tuvo esta semana con Alberto Fernández, después de que publicó en sus redes sociales que "el Ejército argentino está en las calles para mantener al pueblo en casa" y hacer cumplir un "toque de queda".

Esa publicación siguió a las nuevas medidas de restricción que impuso el Gobierno argentino para contener la pandemia, que se ha vuelto a acelerar en el país.

"Me parece impactante que Bolsonaro diga una cosa así. Hay que explicarle la Constitución argentina. No declaré estado de sitio ni lo pienso hacer y las Fuerzas Armadas no están para hacer seguridad interior sino para actuar en catástrofes, brindando apoyo a la gente", declaró el mandatario argentino.

Como había hecho en otras oportunidades, Bolsonaro comparó este viernes a Argentina con Venezuela y otros países gobernados por "la izquierda", que "empobrecen" a las sociedades y las llevan a "huir" a naciones como Brasil.

"Se vienen para acá. Sale primero la clase media y después llegan los pobres, que vienen caminando, huyendo del hambre y la miseria", indicó en alusión a los miles de venezolanos que llegaron a Brasil en los últimos años.

También sobre Venezuela, reiteró que en ese país la "hambruna" es tal que "los perros y los gatos ya no existen. Se los comieron a todos, igual que a los caballos".

Según Bolsonaro, esos gobiernos de izquierda "usan al virus con fines políticos" y llevan a sus países a la miseria, como sostuvo que ya ocurrió en el pasado en la región.

"Eso se ve en toda la historia. Y siempre queda un fardo pesado, como quedó para los militares argentinos, chilenos, de Suramérica toda", dijo en alusión a las dictaduras que imperaron en la región, incluso en Brasil, durante las décadas de 1960 y 1970 y que siempre ha enaltecido como modelo.