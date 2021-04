Bolivia.- El MAS avanza cambios en su cúpula después de la derrota en las elecciones departamentales de Bolivia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), ha avanzado este viernes que se prevén cambios en la cúpula de la agrupación política, después de la derrota sufrida en las elecciones departamentales celebradas el domingo.



Los supuestos cambios no afectarían a Morales, que fue jefe de campaña en los comicios. Cuatro departamentos, La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, celebraron la segunda vuelta de las elecciones el domingo y los candidatos del MAS perdieron las gobernaciones.



El exdiputado del MAS Remberto Calani ha descartado que el exmandatario sea alejado de la dirigencia nacional del MAS. "No creo que haya directamente una discusión sobre el liderazgo que tiene el hermano Evo", ha dicho, justificando que "ha tenido la capacidad de poder aglutinar a varios sectores (...) desde el inicio de la toma de poder".



"Estamos hablando de 2005 y antes, cuando aglutinó a sectores de la clase media, los trabajadores, los gremiales, comerciantes", ha declarado al diario 'Página Siete'.



Calani ha aseverado que el liderazgo de Morales no ha desaparecido, pero debe ser reforzado "con un equipo a nivel nacional que le apoye, y que pueda estructurar un nuevo instrumento político", que entre sus desafíos tiene el reto de cumplir cinco años de apoyo al presidente, Luis Arce.



Tras la derrota en La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, el MAS únicamente conserva los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí. Ha perdido tres desde las últimas elecciones subnacionales.