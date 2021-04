BofA supera récord y vende US$15.000M en bonos bancarios

(Bloomberg) -- Bank of America Corp. logró romper este viernes el récord de un día de la mayor venta de bonos bancarios de la historia, con un acuerdo de US$15.000 millones, superando por US$2.000 millones el récord de JPMorgan Chase & Co.

No fue difícil para los bancos, cuyos informes trimestrales de esta semana confirmaron que sus negocios están prosperando, encontrar inversionistas incluso en estas escalas de éxito. Bank of America recibió órdenes por al menos US$25.000 millones en bonos, según una persona con conocimiento del asunto. La transacción de JPMorgan registró un nivel similar de demanda.

Aunque eclipsado por sus rivales, Goldman Sachs Group Inc. también encontró compradores por US$6.000 millones de deuda este jueves.

Después de que sus costos de endeudamiento se hundieran a niveles óptimos, los principales bancos estadounidenses se están lanzando con la intención de asegurarse de tener suficiente dinero para respaldar sus activos, que crecieron rápidamente durante la pandemia. Es posible que surjan más ofertas la próxima semana.

El rendimiento promedio de los bonos del sector financiero con grado de inversión está cerca de un mínimo histórico en 1.82%, a pesar de que las tasas del Tesoro se dispararon desde principios de 2021. Pero incluso esos rendimientos de referencia de EE.UU. se dirigían ventajosamente hacia el sur a niveles vistos por última vez hace más de un mes, al tiempo que los bancos salieron al mercado esta semana.

Los esfuerzos de la Reserva Federal para reparar el daño económico de la pandemia de covid-19 y el sistema financiero explican en parte por qué los balances bancarios se han disparado. Los depósitos minoristas también aumentaron, a medida que los estadounidenses se quedaron atrapados en casa.

“Esta ola récord de emisión es un reflejo de la expansión de los balances generales causada principalmente por los clientes que colocan su exceso de efectivo en el banco y, en menor medida, por el aumento de los activos comerciales”, dijo Pri de Silva, analista bancario anteriormente de Aware. Gestión de activos y CreditSights.

Los nuevos bonos están también fuertemente inclinados hacia vencimientos más largos, agregó De Silva, reflejando probablemente la creencia de los bancos de que las tasas de interés a largo plazo subirán a medida que la economía se recupere.

Los grandes bancos estadounidenses que superen la próxima ronda de pruebas de resistencia de la Fed con capital suficiente podrán reanudar los aumentos de dividendos a fines de junio, algo que el efectivo que se está recaudando ahora podría ayudar a financiar.

Nota Original:BofA’s $15 Billion Bond Offering Beats Day-Old Record for Banks

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.