Bezos busca dejar como legado un mejor trato para sus empleados

(Bloomberg) -- Durante años, Jeff Bezos convirtió el poner al cliente en primer lugar en Amazon.com Inc. en su religión. Ahora, con un voto sindical contencioso tras de él, y el fin de sus días como director ejecutivo acercándose, la persona más rica del mundo ha dicho que es hora de concentrarse más sobre el bienestar de los trabajadores de la compañía.

“Creo que tenemos que hacer un mejor trabajo para nuestros empleados”, dijo en una carta a los accionistas. “Si bien los resultados de la votación fueron desiguales y nuestra relación directa con los empleados es sólida, para mí está claro que necesitamos una mejor visión de cómo crear valor para los empleados, una visión para su éxito”.

A finales de este año, Bezos dejará el cargo de director ejecutivo para convertirse en presidente ejecutivo, y dejó claro que tenía en mente el legado en su última misiva a los inversionistas.

La empresa que fundó es el minorista en línea y la empresa de computación en la nube más grande del mundo y ocupa un lugar destacado en las encuestas de marcas populares e instituciones de confianza. Pero en el último año, Amazon se ha visto desafiada por reguladores, sindicatos y activistas de todo el mundo, algunos de los cuales argumentan que la compañía alcanzó su posición privilegiada a través de agresivas tácticas comerciales que dejaron un rastro de competidores vencidos, socios estafados y trabajadores agotados, tanto física como emocionalmente.

En la carta, publicada el jueves, Bezos argumenta que el éxito de Amazon emana de su historial de invención y valor agregado a la sociedad. “Cualquier negocio que no crea valor para aquellos a quienes toca, incluso si en la superficie parece exitoso, no permanece”, señaló. En un recuento extremadamente reciente para 2020, sumó los retornos de la compañía a los accionistas, el salario de los empleados, las ganancias de los pequeños vendedores en Amazon y el ahorro de tiempo y dinero para los compradores y clientes de computación en la nube. La suma: US$301.000 millones.

Bezos también dijo que hasta ahora, la compañía tiene 200 millones de suscriptores Prime, frente a los 150 millones a principios de 2020.

Refiriéndose a los empleados, Bezos dice que buscará agregar dos elementos al credo centrado en el cliente de Amazon. “Vamos a ser el mejor empleador de la Tierra y el lugar más seguro para trabajar”, sostuvo.

Recientemente, trabajadores de un almacén en Bessemer, Alabama, rechazaron abrumadoramente una propuesta para unirse al Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes. De los más de 3.000 votos emitidos, Amazon obtuvo 1.798 votos negativos y el sindicato solo 738.

El resultado siguió a una reñida elección que duró siete semanas y atrajo la atención nacional de críticos de larga data de las políticas laborales de Amazon, incluido el senador de Vermont Bernie Sanders. Gran parte de esa crítica se centró en las largas jornadas y las condiciones de trabajo en los centros logísticos de la empresa. Amazon argumenta que ha contratado a cientos de miles de personas y les paga más del doble del salario mínimo federal, además les brinda beneficios de salud.

En su carta, Bezos rechazó las descripciones de su empresa como un lugar de trabajo a veces brutal para los empleados. “Si lee algunos de los informes de noticias, podría pensar que lo que menos nos importa son los empleados”, dijo. “En esos informes, nuestros empleados a veces son acusados ​​de ser almas desesperadas y tratados como robots. Eso no es cierto”.

Bezos dijo que Amazon no establece metas de desempeño irrazonables y que 94% de los empleados ha dicho que recomendarían a un amigo para que trabaje allí.

Después de dejar la dirección diaria de la empresa, Bezos ha dicho que espera centrarse en la invención y las nuevas iniciativas, incluido el trabajo con los equipos de logística de Amazon en nuevos programas para los trabajadores. El aún director ejecutivo destacó algunos programas que ya están en marcha, incluidos los esfuerzos para prevenir lesiones por estrés a través del entrenamiento ergonómico y ajustando el software de programación de la empresa para rotar a los empleados a través de tareas que utilizan diferentes grupos musculares.

Nota Original:Bezos, Eye on Legacy, Says Amazon Must Treat Workers Better (2)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.