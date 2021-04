Balcanes.- El presidente de Eslovenia pide a la UE que acelere su expansión balcánica para preservar las fronteras

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Eslovenia, Borut Pahor, ha recomendado a la Unión Europea que acelere su plan para la incorporación al bloque de los Balcanes Occidentales para despejar "ideas peligrosas" sobre una posible alteración de las fronteras en la región más volátil del continente europeo.



Pahor ha realizado esta propuesta unos días después del incidente diplomático ocurrido con Bosnia y Herzegovina, que acabó convocando a la embajadora eslovena en Sarajevo, Zorica Bukinac, en respuesta a unas supuestas declaraciones atribuidas al propio presidente esloveno en las que planteaba "redibujar" las fronteras de los Balcanes e, incluso, la "disolución" pacífica de Bosnia.



Medios bosnios indicaron que la crisis diplomática estaba originada por el envío, por parte del primer ministro esloveno, Janez Jansa, de un rumoreado documento no oficial a la UE en el que plantea "redibujar" las fronteras de la antigua Yugoslavia.



En este sentido, fuentes del Gobierno esloveno consultadas por Europa Press desconocían la existencia de este documento y reiteraban que "la postura de la República de Eslovenia en cuanto a los Balcanes Occidentales es conocida y no ha cambiado", coincidiendo con la declarada finalmente por Pahor, que negó categóricamente que pidiera la disolución de Bosnia y Herzegovina, y defendió en su lugar la integración del país en la UE lo antes posible.



Así las cosas, este mismo viernes el presidente ha reiterado que en modo alguno tenía intención de redibujar las fronteras de los Balcanes. "Era una idea que lancé desde la preocupación. Era algo que pensaba en un momento dado, y a lo que ahora me opongo. Está claro que este proceso podría empezar en paz, pero no terminaría así", ha añadido el presidente Pahor, cuyo país se separó de Yugoslavia en 1991.



Pahor si incidió en la necesidad, a su juicio, de acelerar una ampliación europea. "La lentitud actual está enfriando la confianza en la perspectiva europea en esos países, y las consecuencias podrían ser un fortalecimiento del nacionalismo y un aumento de la influencia de terceros países ", señaló en declaraciones recogidas el portal digital 24ur.com.



Por contra, "un proceso más rápido de integración de todos los países de los Balcanes Occidentales en la UE fortalecería significativamente el principio de integridad territorial de los países, resolvería sus problemas bilaterales y fortalecería significativamente la estabilidad y seguridad de la región y de toda Europa", ha aducido.



Más de un cuarto de siglo después de los acuerdos de Dayton, Bosnia y Herzegovina sigue siendo particularmente vulnerable a las disputas territoriales. El líder serbobosnio Mirolad Dodik, aliado del presidente ruso Vladimir Putin, ha abogado por la secesión de la República Srpska, una de las dos entidades que conforman Bosnia y Herzegovina (siendo la otra la Federación de Bosnia y Herzegovina), y que comprende a la población serbia del país.