Bad Bunny arrasa y J Balvin se va vacío en los Latin American Music Awards

Fotografía cedida este jueves por Telemundo en la que se registró a la cantante colombiana Karol G , durante la alfombra de la sexta entrega de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), en el BB&T Center de Sunrise (Florida, EE.UU.). La artista ganó tres de los nueve premios a los que estaba nominada. EFE/Aaron Davidson/Telemundo

Sunrise (EE.UU.), 15 abr (EFE).- El artista puertorriqueño Bad Bunny fue este jueves el artista más premiado de la noche de los Latin American Music Awards, al ganar en las cinco categorías en las que estaba nominado, mientras que J Balvin quedó con las manos vacías a pesar de ser uno de los grandes favoritos.

El cantante urbano ganó los premios de artista, álbum y artista masculino del año, así como el de artista favorito urbano y disco favorito urbano.

Si J Balvin se fue vacío, Karol G, quien también llegaba a esta noche al frente de la lista de nominaciones, con nueve candidaturas cada uno, corrió mejor suerte que su compatriota.

La artista colombiana y la estadounidense Nicky Minaj estuvieron en el segundo lugar de galardones, con tres cada una, gracias a su colaboración en "Tusa".

"Para todas esas nenas que vienen por ahí, les digo que estoy dichosa con todo lo que está pasando, que sí se puede, que el día de mañana, tú que me ves allá en casa vas a estar aquí", dijo Karol G al recibir el premio al sencillo del año.

LA COVID, INVITADA INDESEADA

Christian Nodal, Shakira y Prince Royce tuvieron dos premios cada uno en una noche en la que los dos primeros estuvieron ausentes y la emoción de hacer música en vivo ante un reducido público se vio empañada por la covid-19.

El más afectado fue el cantante mexicano Alejandro Fernández, uno de los invitados de honor de la noche.

Tenía tres presentaciones durante la noche y además había sido escogido para recibir el premio Ícono, pero el artista debió aceptar el galardón vía digital desde la habitación del hotel donde guarda ya cuarentena tras conocer este miércoles su positivo al coronavirus.

"Tenía muchas ganas de estar ahí, pero como hemos aprendido en estos momentos, no siempre se puede hacer lo que queremos. Como deben saber salí positivo al covid. Me encuentro muy bien, asintomático, fuerte y de muy buen ánimo", dijo Fernández.

El artista aprovechó para recomendar al público que se vacune: "Es por el bien de todos y es la única manera en que vamos a terminar con este problema que nos aqueja a todos".

Asimismo, el artista mexicano dedicó el premio "a todos los migrantes y a todas esas familias que han sido separadas en la frontera, la familia es el núcleo de nuestra cultura latinoamericana y todas las familias merecen estar unidas".

MÁS AUSENCIAS

Aunque estaba en Miami y tenía cinco opciones de llevarse premios, como así sucedió, Bad Bunny prefirió no asistir a la premiación.

Otros que suspendieron su participación en los premios fueron Marc Anthony y la artista urbana chilena Cami.

Ambos estuvieron con Alejandro Fernández el martes en la noche y, aunque ninguno de los dos dijo haber salido positivo en algún examen médico, coincidieron en mencionar que era su "responsabilidad" cuidar a los demás y optaron por no acudir a la gala.

LOS NÚMEROS MUSICALES BRILLARON

El escenario del BB&T Center, situado en la ciudad de Sunrise, a unos 41 kilómetros al norte de Miami, fue engalanado por novedosas presentaciones y varios estrenos musicales.

La noche comenzó con el remix de "Mi niña", con Wisin, Maluma, Myke Towers y Anitta, que apenas había ensayado horas antes pues había dado positivo a la covid-19 en dos test rápidos.

La artista brasileña cumplió con el requisito de hacerse varias pruebas negativas y presentó tres, por lo que a última hora regresó a la gala.

Pero las dos presentaciones más especiales de la noche estuvieron a cargo de artistas icónicos.

EL PUMA

El primero fue el estreno en vivo de "Canción bonita" por parte de Carlos Vives y Ricky Martin, que cantaron este tema con toques de la típica plena puertorriqueña.

Y José Luis Rodríguez "El Puma" protagonizó el segundo gran momento de la noche.

El artista venezolano recibió el premio Leyenda, después de una especial presentación que comenzó con un popurrí de sus canciones, que comenzó con el nuevo tema "Yo regresaré", una canción inédita dedicada a su natal Venezuela.

Luego siguió "No soy yo", que cantó con Carlos Rivera, "Voy a perder la cabeza", con David Bisbal, y cerró con "Agárrense de las manos"; a los que se sumaron Sofía Reyes y Carlos Vives.

Posteriormente, Ozuna recibió el premio especial a la Evolución extraordinaria, que le entregó su abuela Eneida, tras cantar algunos de sus grandes éxitos.

Con las lágrimas rodando por sus mejillas, el "Negrito de los ojos claros" agradeció "a esta viejita" que tenía abrazada, a sus colegas e hizo un llamado a los latinos "para todos amarnos y cuidarnos".

En el regional mexicano, Camilo y Los dos carnales estrenaron en vivo su colaboración "Tuyo y mío", aunque lo que tuvo un brillo especial fue el homenaje al fallecido cantautor Joan Sebastian, por parte de Ana Bárbara y Joss Favela.

Alicia Civita