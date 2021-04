Argentina/Brasil.- Fernández y Bolsonaro intercambian reproches por el papel del Ejército argentino en la pandemia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado este jueves que el Ejército argentino está en las calles del país para "mantener a la gente en casa", una afirmación que su homólogo en Argentina, Alberto Fernández, ha desmentido rápidamente detallando que no ha declarado "el estado de sitio" ni lo piensa hacer.



Bolsonaro ha utilizado su cuenta en Twitter para escribir "el Ejército argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 y las 8. Buen día a todos".



Ante tal afirmación, en referencia a las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno argentino para frenar la segunda ola de coronavirus, que azota con virulencia al país, Fernández ha respondido que "en Argentina no hay toque de queda" y que "en Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior".



En una entrevista con la emisora local Radio 10, el mandatario argentino ha afirmado que le parece "impactante que Bolsonaro diga una cosa así, hay que explicarle la Constitución argentina", para contrastar que no ha declarado el estado de sitio ni lo piensa hacer y que "las Fuerzas Armadas no están para hacer seguridad interior sino para actuar en catástrofes, brindando apoyo a la gente".



Fernández ha sostenido que ha solicitado al Ejército ayuda para "montar postas sanitarias para avanzar con los testeos y otras cuestiones que hay que atender con sus médicos y enfermeros muy capacitados"



También se ha hecho eco de las declaraciones del inquilino de Planalto el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, quien ha precisado que "desde el principio de la pandemia, la sanidad militar viene trabajando en la lucha", pero "solo prevención sanitaria, durante el día, concurriendo desarmados como en todas las acciones que hemos hecho en la pandemia", ha señalado en Twitter.



El miércoles, ante la crítica situación sanitaria que presenta el país, el presidente argentino anunció una prohibición a la circulación nocturna de 20.00 a 6.00 horas, así como la suspensión de las actividades sociales y recreativas, entre otras restricciones.



Fernández ha retomado este jueves sus actividades tras recibir el alta después de pasar 12 días aislado por su positivos de COVID-19 --a pesar de haber recibido el esquema completo de vacunación--.



En la entrevista ha insistido en que desconoce cómo se contagió y ha instado a la población a "darse cuenta de lo que está pasando" y a "extremar los cuidados".



"Mis 12 días de aislamiento consistieron en estar en un cuarto encerrado, venían los mozos vestidos de astronauta a dejarme algo de comer y se iban", ha relatado el mandatario, para después aclarar que su situación fue "un lujo" y que ve "a la gente cómo la pasa, gente intubada, gente haciendo cola para atenderse", por lo que no se puede seguir "como si nada".