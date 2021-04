Argentina logra un récord exportador de soja y derivados en el primer trimestre

No obstante el récord alcanzado en términos de valor, este no ha sido el primer trimestre con mayor tonelaje exportado en la historia de Argentina. EFE/Cézaro De Luca/Archivo

Buenos Aires, 16 abr (EFE).- Argentina, uno de los principales productores y exportadores mundiales de granos, logró exportaciones de soja y derivados por un récord de 5.025 millones de dólares en el primer trimestre de este año, según un informe difundido este viernes por la Bolsa de Comercio de Rosario.

No obstante el récord alcanzado en términos de valor, este no ha sido el primer trimestre con mayor tonelaje exportado en la historia de Argentina.

De acuerdo con el informe, entre enero y marzo los envíos de soja y derivados llegaron a 9,06 millones de toneladas, por debajo de la marca histórica de 9,44 millones de toneladas del primer trimestre de 2016.

El récord de exportaciones en valor se explica por el importante alza de precios de la oleaginosa y sus derivados en los mercados internacionales.

A ello se suma la concreción en el primer trimestre del año de muchos embarques que no pudieron hacerse en diciembre pasado por conflictos sindicales en los puertos de exportación de Argentina.

El valor de las exportaciones de harina y pellets de soja "prácticamente se duplicó" respecto de mismo período del año pasado, mientras que el de aceite creció un 134 % interanual, según el informe.

Además, los envíos externos de biodiesel aumentaron su valor en un 57 %.

En contrapartida, la exportación de poroto de soja cayó un 24 % interanual, aunque estos envíos tienen menor peso relativo en las exportaciones totales del complejo de la soja.

EXPORTACIONES DE MAIZ Y TRIGO

El informe también da cuenta de que en el primer trimestre las exportaciones argentinas de maíz y derivados alcanzaron un valor de 1.184 millones de dólares, cifra solo superada en términos históricos por las ventas por 1.208 millones registradas en igual período de 2020.

"De forma similar a lo analizado para las exportaciones del complejo soja, los elevados ingresos en dólares por los despachos del complejo maíz se atribuyen eminentemente a los buenos precios internacionales", comentó la Bolsa de Rosario.

En este primer trimestre de 2021 Argentina exportó 5,73 millones de toneladas de maíz y derivados

En tanto, las exportaciones de trigo totalizaron en el primer trimestre los 1.023 millones de dólares, con una caída interanual de 28 %.

"La baja se explica mayoritariamente por la caída en las cantidades exportadas por Argentina: mientras en 2020 el complejo trigo exportó más de 7,3 millones de toneladas, este año los despachos totalizaron cerca de 4,7 millones de toneladas en el primer trimestre, exhibiendo una caída interanual del 36 %", precisó la Bolsa de Rosario.

El informe observa que "la considerable baja en tonelaje se compensa parcialmente con las mejoras en los precios internacionales".