Argentina.- Argentina suma más de 25.000 casos en medio de críticas al cierre de colegios en Buenos Aires

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Argentina ha sumado este jueves 24.999 casos más de coronavirus en medio de críticas y manifestaciones por el recién anunciado cierre de colegios en Buenos Aires, "epicentro de la segunda ola".



El país acumula 2.629.156 casos y 58.925 decesos desde que estalló la pandemia, 383 de ellos lamentados en las últimas 24 horas, según el último balance de la cartera de Salud, enfrentando así un importante incremento de la gravedad de la pandemia.



Además, el país tiene a 3.900 personas en unidades de críticos a causa de la COVID-19, con una ocupación del 63,6 por ciento a nivel nacional y del 72,5 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.



Ante ello, el presidente, Alberto Fernández, ha anunciado nuevas medidas, como el toque de queda y el cierre de escuelas en el AMBA, lo que ha llevado a parte de la sociedad a manifestarse para mostrar su rechazo.



Mientras parte de la oposición ha pedido que la educación se declare como esencial al considerar que los niños "no se pueden quedar sin clases", se han llevado también a cabo manifestaciones de alumnos y docentes frente a la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente para clamar "no al cierre de colegios".



Por su parte, el gobernador bonaerense, Alex Kicillof, ha reconocido que la ciudad de Buenos Aires es "el epicentro de la segunda ola" de la COVID-19 y ha defendido las medidas dictadas por el Gobierno.



Mientras, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, ha anunciado que presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para impedir la suspensión de las clases presenciales por dos semanas.



Rodríguez ha sido crítico con las medidas "inexplicables" impuestas por Fernández sin "consultar" a las autoridades porteñas", y ha aseverado que "no hay razón sanitaria que justifique, en este momento, suspender las clases presenciales".



La ciudad de Buenos Aires ha registrado 2.533 casos y 22 fallecidos en la última jornada, para un total de 214.455 contagios y 2.425 fallecidos, según datos del gobierno porteño.