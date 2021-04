Ana María Aldón responde a Rocío Carrasco tras sus duras palabras sobre José Ortega Cano

17/07/2020 Ana María Aldón, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



José Ortega Cano fue uno de los grandes señalados en el séptimo capítulo de la serie documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Y es que la hija de Rocío Jurado desvelaba, sin poder ocultar su rencor por la buena relación que torero mantiene con Antonio David Flores, que aunque era una persona a la que había tenido mucho cariño, no le quería en su vida y por eso había roto la relación con él.



Unas palabras a las que Ortega Cano ha preferido no responder, guardando un absoluto silencio extraño en él, pero a las que ahora responde Ana María Aldón. Confirmando que "claro" que vio el último capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco, la mujer del diestro se ha mostrado resignada con las declaraciones de la hija de Rocío Jurado asegurando que no le quiere en su vida: "¡Qué le vamos a hacer! Yo no obligo a nadie!.



Muy "preocupada" por la salud de su marido, y convertida en su gran apoyo en estos complicados momentos en los que a raíz del testimonio de Rociíto se está cuestionando el amor de Ortega y Rocío Jurado, la gaditana confiesa que José no está viendo la docuserie por recomendación médica.



Discreta, y sin saber bien qué decir, Ana María prefiere no pronunciarse sobre las declaraciones de Rocío insinuando que si no se habla con Gloria Camila y José Fernando es por la relación que sus hermanos mantienen con Antonio David. "¿Qué te digo? No te puedo contestar, eso se lo tenéis que preguntar a ella, yo no te puedo contestar a eso", señala.



Por último, y admitiendo que está "un poco cansada" por todo lo que está arrastrando el testimonio de Rocío Carrasco, Ana María afirma tajante que no va a hablar de la demanda de Rocío Carrasco a Amador Mohedano porque "yo no formo parte y tenéis que entenderlo".