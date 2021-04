AMP3.- EEUU.- Mueren ocho personas en un tiroteo en instalaciones de FedEx cerca del aeropuerto de Indianápolis

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Al menos ocho personas han muerto en un tiroteo registrado a última hora del jueves en las instalaciones de la empresa de mensajería FedEx cerca del aeropuerto de la ciudad de Indianápolis, ubicada en el estado estadounidense de Indiana, según ha confirmado la Policía.



La portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Genae Cook, ha indicado que el tiroteo, que estalló en torno a las 23.00 horas (hora local), se ha saldado con varios heridos y con la muerte del responsable, quien se habría suicidado.



Cook ha indicado que por el momento no se ha podido determinar si el responsable del incidente es un empleado de la empresa ni los motivos del suceso, si bien ha resaltado que hay una investigación en marcha, tal y como ha recogido la cadena de televisión estadounidense NBC.



Por su parte, FedEx ha hablado de "un trágico tiroteo" en las instalaciones. "La seguridad es nuestra principal prioridad y nuestros pensamientos están con todos los afectados. Trabajamos para recopilar información y estamos cooperando con las autoridades en su investigación", ha zanjado.



BIDEN LLAMA A LA ACCIÓN CONTRA ESTA "EPIDEMIA"



El presidente de EEUU, Joe Biden, ha ordenado que las banderas de las instituciones públicas ondeen a media asta en homenaje a las víctimas de la "epidemia" de las armas de fuego.



"Demasiados estadounidenses mueren todos los días a causa de la violencia armada. Mancha nuestro carácter y traspasa el alma misma de nuestra nación", ha lamentado el mandatario, quien ha recordado que, la semana pasada, pidió al Congreso que actuara inmediatamente para impulsar una legislación más restrictiva contra la posesión de las armas de fuego en Estados Unidos.



"Una legislación basada en el sentido común, amparada en la verificación universal de antecedentes o la prohibición de venta de armas de guerra o cargadores de gran capacidad", ha recordado Biden. "Podemos y debemos hacer más para actuar y salvar vidas", ha hecho saber, antes de dar sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos y pedir por la recuperación de los heridos.



En una de las primeras reacciones de las ONG, el responsable de la división de Amnistía Internacional para prevenir la violencia por arma de fuego en la nación norteamericana, Ernest Coverson, ha condenado este "devastador" incidente, otra "nueva masacre" que "no debería ser parte de nuestra rutina cotidiana".



"Estas últimas semanas han sido mentalmente agotadoras", ha lamentado Coverson, que se ha referido tanto a este incidente como la muerte por disparos de la Policía de Chicago del joven Adam Toledo, de 13 años de edad. "Nuestros líderes electos no pueden seguir con la cabeza enterrada en la arena. La violencia por arma de fuego es una de las violaciones de los Derechos Humanos más arraigadas a las que nuestro país se enfrenta hoy en día", ha manifestado.



Por ello, "no puede quedar más claro que necesitamos seguridad en lo que a las armas de fuego se refiere", ha añadido, antes de recordar que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que debemos aprobar una reforma de armas basada en el sentido común, pero durante casi 27 años el Congreso no ha tomado medidas".



"Es hora de que nuestros diputados escuchen a los supervivientes, a las familias de las víctimas y otras personas más afectadas por este azote. Estados Unidos está atrasado a la hora de establecer una legislación significativa que priorice las vidas humanas por encima de las armas. Podemos y debemos proteger a nuestras comunidades de estas devastadoras tragedias", ha concluido.