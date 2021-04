Administración Biden invertirá US$1.700M en rastreo de variantes

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asignó una financiación de US$1.700 millones para el rastreo de la propagación de las variantes del covid-19, que son peligrosas pues se ha evidenciado que se propagan rápidamente y podrían alargar la pandemia.

Biden destinará US$1.000 millones a la secuenciación genómica, lo que ayuda a las agencias federales y a los estados a rastrear qué versión del virus se está propagando. También anunciaron US$400 millones para investigación epidemiológica y US$300 millones para datos y capacitación en salud.

El anuncio, con la financiación del paquete de ayuda que Biden firmó hace un mes, se produce en un momento en que las mutaciones del virus alimentan nuevos brotes en Estados Unidos, especialmente en la parte superior del Medio Oeste.

“Estos nuevos recursos ayudarán a asegurar que los estados y los CDC tengan el apoyo que necesitan para luchar contra las peligrosas variantes y reducir la propagación del virus, dijo en un comunicado Carole Johnson, coordinadora de pruebas covid de la Casa Blanca.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han dicho que la variante B.1.1.7, que se encontró por primera vez en el Reino Unido, ahora es la versión más común del virus en EE.UU., y funcionarios de la salud dicen que es más fácil de transmitir y probablemente más peligrosa para las personas contagiadas. Otras variantes también se están extendiendo, algunas de las cuales disminuyen la eficacia de las vacunas contra el covid.

La propagación de variantes ha alimentado los casos, que disminuyeron desde los máximos de enero hasta marzo. Desde entonces, los casos han comenzado a aumentar nuevamente, incluso a medida que se incrementa la distribución de las vacunas. Rochelle Walensky, directora de los CDC, ha advertido que las hospitalizaciones también están aumentando.

Las variantes del virus surgen cuando se propaga libremente. Funcionarios de la salud han advertido que los esfuerzos de vacunación de EE.UU. no pueden poner fin a la pandemia hasta que la misma finalice a nivel mundial, porque las nuevas versiones del virus pueden avanzar en el extranjero y afectar el territorio estadounidense. Funcionarios de la salud han dicho que las vacunas y las medidas de mitigación, como los tapabocas y el distanciamiento social, son efectivas para prevenir las variantes conocidas.

