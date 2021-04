3-0. El Junior se mete a la fase de grupos de la Libertadores, tras golear a un aguerrido Bolívar

Fredy Hinestroza, del Junior de Colombia, fue registrado este jueves al celebrar un gol que le anotó al Bolívar de Bolivia, durante el partido de vuelta de esta llave de la Fase 3 de la Copa Libertadores, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado

Barranquilla (Colombia), 15 abr (EFE).- El Junior de Barranquilla se metió este jueves a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras golear 3-0 a un aguerrido Bolívar en el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores, al que el equipo boliviano había llegado con un 2-1 a su favor.

El club colombiano se sumará al Grupo D, del que hacen parte River Plate, Fluminense e Independiente Santa Fe, mientras que los bolivianos cayeron a la Copa Sudamericana, en la que harán parte del Grupo C con Arsenal de Sarandí, Ceará y Jorge Wilstermann.

Los tantos con los que el club de Barranquilla ganó hoy en el estadio Metropolitano, de esa ciudad del Caribe de Colombia, fueron obra de Miguel Borja, Jhon Pajoy y Freddy Hinestroza, aunque el Bolívar luchó todo el partido y estuvo cerca de meterse en la fase de grupos pero no tuvo suerte de cara al arco.

El 'Tiburón' salió a atacar liderado por Teo Gutiérrez, que estuvo acompañado adelante por el goleador Borja que al minuto dos tuvo la primera oportunidad de anotar con un remate cruzado que salió desviado.

El equipo colombiano consiguió el gol al minuto diez cuando el extremo Hinestroza colgó al portero Javier Rojas con un centro y Borja mandó con un cabezazo, solo bajo el arco, al fondo de la red.

Tras la anotación, el Junior bajo el ritmo y 'La Academia' se montó en el partido, liderado en ataque por Jhon García y Hernán Rodríguez.

En la etapa complementaria, el equipo del español Natxo González atacó a un adormecido conjunto barranquillero, que cedió totalmente el control del balón y se replegó a un rival que, con una anotación en ese momento, conseguía la clasificación a la fase de grupos.

La más clara de los bolivianos llegó al minuto 58 en un tiro libre que cobró el centrocampista español Álex Granell, desvió Teo Gutiérrez y casi se cuela en la portería del uruguayo Sebastián Viera, que con un manotazo mandó el balón al tiro de esquina.

No obstante, el ritmo ofensivo del Bolívar cayó cuando el delantero argentino Leonardo Ramos agredió al centrocampista Didier Moreno y fue expulsado por el árbitro paraguayo Éber Aquino en el minuto 68.

El técnico del Junior, Amaranto Perea, mandó a la cancha al venezolano Luis 'Cariaco' González y a Pajoy, en reemplazo de Teo Gutiérrez y de Borja, y el equipo recuperó el control.

Justamente el volante venezolano lideró la jugada del segundo gol, en la que habilitó a Pajoy para celebrar el 2-0 al 81 que le daba tranquilidad a los colombianos.

En los minutos de reposición, en los que el Bolívar se lanzó por un gol que el portero Sebastián Viera y las imprecisiones a la hora de rematar evitaron, los colombianos anotaron el tercero en un contragolpe que lideró Homer García y que Hinestroza, con un zurdazo y sin oposición, celebró para que el Junior juegue la fase de grupos de la Copa Libertadores.

- Ficha técnica:

3. Junior: Sebastián Viera; Gabriel Fuentes, Germán Mera, Willer Emilio Ditta, Fabián Viáfara; Larry Vásquez (m.52, Homer Martínez), Didier Moreno, Fabián Sambueza (m.62, John Pajoy), Freddy Hinestroza; Miguel Ángel Borja (m.68, Carmelo Valencia) y Teófilo Gutiérrez (m.67, Luis 'Cariaco' González).

Entrenador: Luis Amaranto Perea.

0. Libertad: Bolívar: Javier Rojas; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Alberto Guitián, Roberto Fernández; Alex Granell, Leonel Justiniano (m.77, Armando Sadiku), Hernán Luis Rodríguez y Erwin Saveedra; y Jhon García (m.65, César Menacho) y Leonardo Ramos.

Entrenador: Natxo González.

Goles: 1-0, m.11: Miguel Borja. 2-0, m.80: Jhon Pajoy. 3-0, m.95: Fredy Hinestroza.

Árbitro: El paraguayo Éber Aquino. Expulsó a Ramos (m.68) y amonestó a Quinteros, Martínez, Borja, González y Viáfara.

Incidencias: Partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores jugado sin público en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.