122-114. Ante los Kings, Ayton vuelve a mostrar su clase y los Suns su poder de locales

Phoenix (EE.UU.), 15 abr (EFE).- El pívot bahameño Deandre Ayton reivindicó su condición de número uno universitario y, con un doble-doble de 26 puntos y 11 rebotes, lideró este jueves a los Phoenix Suns en su trabajado triunfo por 122-114 ante los Sacramento Kings, que sufrieron la novena derrota consecutiva.

Ayton, de apenas 22 años, que impuso una vez más su poder dentro de la pintura y comienza a consolidarse como el jugador seleccionado en el sorteo universitario del 2018, acabó siendo el factor decisivo en la victoria del equipo revelación de Phoenix, que tiene la segunda mejor marca de la liga.

Junto a Ayton, el escolta hispano Devin Booker llegó a los 23 tantos como segundo máximo encestador de los Suns (40-15), que han ganado 10 partidos consecutivos como locales, la mejor racha actual que hay en la NBA.

Los Suns no han perdido en su campo del Phoenix Suns Arena durante casi un mes, y frente a los Kings tuvieron que trabajar duro para impedir que la racha triunfal se rompiese después de llegar al cuarto periodo con solo un punto de ventaja 95-94.

El equipo de Sacramento tomó su primera ventaja de la segunda mitad cuando el alero Delon Wright hizo una bandeja para poner el marcador 95-06.

El juego se mantuvo cerrado durante el cuarto, pero los Suns avanzaron lentamente y Booker lanzó un largo pase alley-oop a Ayton para un mate con 4:38 minutos por jugarse que lo convirtió en 110-104.

Ayton se abrió camino hacia otro mate unas pocas posesiones más tarde que le dieron más ventaja a los Suns con el parcial de 112-104.

Fue otro buen juego para Ayton, quien ha encontrado su mejor rendimiento al lado de su nuevo compañero, esta temporada, el veterano base All-Star Chris Paul, además del apoyo de Booker.

Paul volvió a brillar en la dirección del juego al conseguir un doble-doble de 13 puntos y 11 asistencias.

El veterano base de 35 años solo necesita 16 asistencias más para pasar a Magic Johnson (10.141) por el número 4 en la lista de todos los tiempos.

"Será un momento muy especial el haber podido desbancar en el libro de marcas a una leyenda como Johnson", comentó Paul. "Pero la verdad que hasta ahora no he pensado en ese momento".

Los Suns mejoraron a 40-15 en la temporada, logrando 40 victorias por primera vez desde 2014, y se mantienen líderes de la División Pacífico y segundos en la Conferencia Oeste, solo superados por el Utah Jazz, que tiene la mejor marcar de la liga.

El base De'Aaron Fox anotó 27 puntos y repartió ocho asistencias como líder de los Kings, pero falló los cuatro intentos de triple que hizo, sin que al final pudiese ser tampoco factor ganador.

El escolta Buddy Hield, compatriota de Ayton, aportó otros 24 tantos y Wright tuvo 16 puntos como mejor reserva y sexto jugador.