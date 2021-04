Venezuela recibe un nuevo lote de vacunas de Sputnik V y tabletas de favipiravir

Fotografía de ampollas con dosis de la vacuna rusa Sputnik V sobre una bandeja, durante una jornada de vacunación de trabajadores de la salud, el 7 de abril en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 15 abr (EFE).- Venezuela recibió la madrugada de jueves un nuevo cargamento con 50.000 vacunas contra la covid-19 de la rusa Sputnik V, y un millón de tabletas del antiviral favipiravir que llegaron procedentes de Moscú en un avión de la aerolínea Azur Air, informó el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

"Completamos la segunda dosis para el personal de salud y para adultos mayores", dijo Alvarado al canal estatal VTV al recibir el nuevo cargamento.

Explicó también que este lote, el cuarto recibido desde Rusia para un total de 300.000 vacunas de Sputnik V, servirá para comenzar a inmunizar al personal de bomberos y protección civil.

"En este avión de la hermana Federación de Rusia también viene un millón de tabletas de favipiravir (...) el comité terapéutico venezolano lo incluyó en nuestros protocolos (contra la covid-19)", agregó el ministro al tiempo que indicó que con este millón de tabletas se atenderá a unas 25.000 personas contagiadas.

Además de las 300.000 vacunas rusas, Venezuela también ha recibido 500.000 dosis de la china Sinopharm, con lo que el total fármacos de este tipo llegó a 800.000.

El Gobierno venezolano no ha detallado cuántas vacunas de estas han sido aplicadas, aunque el ministro de Salud dijo hoy que de la rusa Sputnik V se ha colocado "más de 200.000".

Las autoridades de Venezuela esperan inmunizar este año al 70 % de la población de su país, a través de las vacunas de Cuba, Rusia, China y el mecanismo Covax que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Venezuela firmó en diciembre pasado un acuerdo con Rusia por 10 millones de vacunas anticovid y el sábado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno pagó un anticipo del mecanismo Covax para adquirir más de 11 millones de estos fármacos.

Además, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que su país producirá la vacuna cubana Abdala que aún no ha cumplido con todas la fases de prueba.

Del convenio con China no se conocen detalles.

Venezuela acumuló hasta el miércoles 1.834 muertes y 178.094 casos de covid-19, según el Gobierno.