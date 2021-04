Vallejo: "No hemos pasado pero el equipo se va reforzado"

EFE/EPA/Peter Powell

Redacción deportes, 15 abr (EFE).- El central del Granada Jesús Vallejo cree que su equipo se va "reforzado" de Old Trafford pese a caer eliminado en los cuartos de final de la Liga Europa ante el Manchester United, que ganó el choque de vuelta por 2-0.

"Hemos tenido ocasiones para hacer el gol que hubiera metido el miedo en el cuerpo al rival", comentó en Movistar Jesús Vallejo tras el partido. El zaguero del Granada se mostró "muy orgulloso" de su equipo porque lo dio "todo hasta el final".

"Creo que merecimos más en la ida (0-2) y que hemos merecido más en la vuelta, hemos sido sólidos y creado peligro, pero el fútbol no nos ha dado la recompensa", añadió el central rojiblanco.

"No hemos pasado pero el equipo se va reforzado", sentenció Vallejo, quien cree que ahora que han sido eliminados tomarán todos "más conciencia" de la "buena actuación" completada por el equipo en la Liga Europa.

El central insistió en que están "tan centrados en el día a día y en darlo todo en el campo" que "muchas veces" no son "conscientes de lo que se consigue".

"Hemos disfrutado mucho y con el paso del tiempo lo valoraremos todos un poco más", concluyó el técnico.

Vallejo afirmó que "las notas" al equipo las pondrán "a final de temporada" porque ahora "queda liga" y están "muy ilusionados" con los "últimos partidos" de la temporada.