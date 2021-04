"Una actuación lamentable", dice Djokovic tras caer ante Evans en Montecarlo

"Una actuación lamentable", declaró el número 1 mundial Novak Djokovic tras ser eliminado este jueves en octavos del Masters 1000 de Montecarlo por el británico Daniel Evans (33º), que ganó 6-4 y 7-5 en dos horas y seis minutos.

Djokovic cometió demasiados errores directos (45) ante Evans, que supo imponer su juego, especialmente el revés. En la próxima ronda jugará con David Goffin (15º)que sorprendió a Alexander Zverev (6º).

"Ayer hice un partido muy bueno y hoy exactamente lo contrario", lamentó el serbio, en referencia a su impresionante entrada en liza el miércoles ante uno de los mejores jóvenes del circuito, el italiano de 19 años Jannik Sinner.

En dificultades desde el principio, Djokovic perdió sus dos primeros servicios y salvó una bola que significaba el 4-0 de Evans.

Fue capaz de situarse 4-4, pero de nuevo perdió su saque, para dejar a Evans rematar la primera manga.

En la segunda el serbio, vencedor de su 18º grande en febrero en el Abierto de Australia y que no había jugado desde entonces, parecía despegar.

Se situó 3-0 pero Evans regresó 3-3 y Djokovic le entregó la ventaja con una doble falta que permitía al británico situarse 6-5, antes de concluir con su servicio.

"Mereció la victoria, jugó mejor, especialmente en los momentos importantes. En cuanto a mí, honestamente creo que ha sido uno de mis peores partidos de los últimos años. No quiero quitar nada a su victoria, pero me sentí muy mal en la pista. Nada salía, fue una actuación lamentable", añadió Djokovic en rueda de prensa.

"No es ni la primera ni la última derrota, pero me deja un gusto amargo. Había mucho viento y no es fácil jugar en estas condiciones ante un jugador como Evans, que te hace mover mucho. Sus golpes son imprevisibles", concluyó.

En los otros partidos del día el griego Stefanos Tsitsipas, cuarto favorito, impuso la lógica ante el chileno Cristian Garín, 6-3 y 6-4, por lo que jugará en cuartos ante el sorprendente español Alejandro Davidovich, que batió al francés Lucas Pouille, 6-2 y 7-6 (7/2).

-- Resultados del Torneo de Montecarlo:

- Individual masculino - Octavos:

Daniel Evans (GBR) derrotó a Novak Djokovic (SRB/N.1) 6-4, 7-5

David Goffin (BEL/N.11) a Alexander Zverev (GER/N.5) 6-4, 7-6 (9/7)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) a Cristian Garín (CHI/N.16) 6-3, 6-4

Alejandro Davidovich (ESP) a Lucas Pouille (FRA) 6-2, 7-6 (7/2)

