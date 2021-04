Un concejal de San Diego (EE.UU.) quiere borrar los motivos españoles del escudo local

Fotografía oficial cedida por el Gobierno local donde se aprecia el escudo de la ciudad de San Diego en California (EE.UU.) establecido el 15 de abril de 1914 y que precedido por el lema en latín "Semper Vigilans" (Siempre vigilante) incluye tres elementos muy característicos de la herencia hispana: La carabela, que apela a la llegada de los españoles en 1542; la campana, en referencia a la misión fundada por Fray Junípero Serra y que constituyó el origen de la ciudad y, por último, las columnas de Hércules, que recuerdan la antigua jurisdicción territorial de España. EFE/ The City Of San Diego

Los Ángeles (EE.UU.), 15 abr (EFE).- Un concejal de la ciudad californiana de San Diego (EE.UU.) quiere eliminar los símbolos del escudo local que hacen referencia a España argumentando que "glorifica" a quienes "robaron" y "no representan a la ciudad actual", denunció el centro The Hispanic Council.

"La herencia hispana de EE.UU. es una parte esencial de su historia y su identidad y deben ser respetadas", dijo este jueves en declaraciones enviadas a Efe el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña.

La queja de esta organización que promueve las relaciones entre España y la comunidad hispana de EE.UU. llegó después de que el recién elegido concejal demócrata Joe LaCava propusiera evaluar los símbolos que hacen parte del escudo de la ciudad de San Diego, y que a su parecer ya no refleja "quiénes somos como ciudad".

El escudo de la ciudad, establecido el 15 de abril de 1914, incluye tres elementos muy característicos de la herencia española.

Se trata de la carabela, que apela a la llegada de los españoles en 1542 a esta costa; la campana, en referencia a la misión fundada por Fray Junípero Serra y que constituyó el origen de la ciudad y, por último, las columnas de Hércules, que recuerdan la antigua jurisdicción territorial de España.

En un comunicado, LaCava dijo que debe hacerse un diálogo público sobre el escudo y San Diego debería dar el ejemplo.

El concejal argumenta que "el sello de la ciudad actual borra la historia de los pueblos indígenas que ocuparon esta tierra mucho antes que nosotros, y glorifica a quienes la robaron".

Añadió que los "símbolos importan" y llegó el momento de actuar para corregir este "error".

En este sentido, Ureña recalcó que la propuesta "es un ejemplo más de cómo la herencia cultural hispana está siendo atacada en Estados Unidos en los últimos tiempos".

Este jueves 15 de abril se cumplen 107 años desde la adopción del escudo de la ciudad, que tiene cerca de 1,5 millones de habitantes, 30 % de ellos de origen latino, según datos del Censo estadounidense.

The Hispanic Council también destacó que, aparte del escudo, la bandera de San Diego tiene los colores rojo y amarillo, que se escogieron en referencia a España.

Además, incluye la mención a "1542", el año en que el explorador Juan Rodríguez Cabrillo entró por primera vez en la Bahía de San Diego.

Por su parte, LaCava advirtió que espera lograr en los próximos meses un acuerdo entre sus compañeros del Concejo y el alcalde, e involucrar la opinión del público, que podría llevar a la adopción de un nuevo sello.