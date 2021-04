UE.- El TUE dice que un solicitante de asilo puede recurrir su traslado entre países alegando circunstancias posteriores

09/06/2011 Tribunal de Justicia de la UE - Luxemburgo - TUE POLITICA ECONOMIA UNIÓN EUROPEA ESPAÑA EUROPA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA



BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictado este jueves que un solicitante de asilo puede recurrir una decisión de traslado de un país a otro, incluso invocando circunstancias posteriores a la adopción de la decisión.



De esta forma, el tribunal con sede en Luxemburgo avala el recurso de un refugiado que pidió asilo en Bélgica pero fue trasladado a España tras aceptar las autoridades españolas hacerse cargo. La persona afectada interpuso entonces un recurso contra su traslado alegando que su solicitud y la de su hermano, que llegó a Bélgica después de la decisión de su traslado, debían examinarse de forma conjunta.



El fallo establece que el derecho europeo se opone a la normativa nacional que establece que, en el marco de este recurso, el órgano jurisdiccional no tenga en cuenta circunstancias posteriores a la adopción de la decisión de traslado. Este aspecto es "determinante para la correcta aplicación del Reglamento Dublín", apunta la sentencia.



El TUE llega a esta conclusión tras entender que la persona objeto de una decisión de traslado tiene derecho a la tutela judicial efectiva contra dicha decisión y se le permite alegar circunstancias posteriores, cuando el hecho de tener en cuenta estas circunstancias resulte determinante para la correcta aplicación del Reglamento Dublín, que rige la solicitud de asilo en la UE.



En todo caso, sostiene que el derecho de recurso contra la decisión de traslado de solicitantes de asilo no está armonizado en la UE. Es por ello que corresponde a cada Estado miembro configurar esas modalidades, siempre que estas no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno y no imposibiliten en la práctica el ejercicio de los derechos.