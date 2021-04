Potencias mundiales reanudan conversaciones nucleares con Irán

(Bloomberg) -- Los diplomáticos reanudaron las conversaciones en Viena para restablecer el acuerdo nuclear con Irán, con un ambiente marcado por un ataque durante el fin de semana a la principal instalación de combustible nuclear de la República Islámica y su promesa de represalia de comenzar a enriquecer uranio a un grado cercano al de las armas.

Los enviados de Irán y seis potencias mundiales comenzaron su tercera reunión en 10 días cuando el golfo Pérsico nuevamente se encuentra convulsionado por la crisis. Están tratando de coordinar un regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015 y el cumplimiento iraní de sus compromisos de enriquecimiento de uranio. El desafío inmediato será calmar las tensiones.

Como reflejo del deterioro del ambiente, el principal negociador de Irán, el viceministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió momentos antes de que se reanudaran las conversaciones de que Teherán podría suspender su participación si las discusiones no “iban en la dirección correcta”. La delegación de Irán también incluye a funcionarios del banco central y del Ministerio del Petróleo.

El objetivo de lograr que EE.UU. vuelva al acuerdo, que ofreció alivio de sanciones a cambio de un límite a la actividad nuclear de Irán, se hizo más difícil esta semana.

Saboteadores interrumpieron la producción en la planta de enriquecimiento de combustible de Natanz en Irán, lo que llevó a Teherán a anunciar que comenzaría a producir uranio altamente enriquecido. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, advirtió que se estaba acabando el tiempo para resolver los problemas que han amenazado repetidamente con llevar a Irán a un conflicto abierto con sus vecinos.

Recientemente, Teherán e Israel se han culpado mutuamente por los ataques de represalias a los barcos que navegan en las principales rutas marítimas de petróleo. Irán también acusa a Israel de estar detrás de la interrupción en Natanz, una acusación que aún se debe confirmar. Para aumentar la tensión regional, los combatientes hutíes respaldados por Irán en Yemen se han atribuido ataques con aviones no tripulados y misiles a plantas petroleras de Saudi Aramco, y la más reciente de ellas habría ocurrido el jueves temprano.

El Gobierno israelí se opone al acuerdo nuclear de 2015 y no quiere que EE.UU. levante las sanciones a Teherán sin un nuevo acuerdo que aborde sus misiles balísticos y las fuerzas regionales respaldadas por Irán que han luchado contra Israel.

Las conversaciones del jueves se desarrollaron dentro del Grand Hotel, la antigua sede del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los manifestantes corearon consignas contra el liderazgo iraní en el exterior, incluso cuando la capital austriaca permanecía bajo estricto confinamiento a causa del covid-19.

Las negociaciones están empantanadas en cómo sincronizar la eliminación de las sanciones de EE.UU., impuestas unilateralmente por el Gobierno de Trump después de retirarse del acuerdo, con la necesidad de que Irán elimine los materiales nucleares y la capacidad que desarrolló en respuesta.

“Estamos comprometidos a seguir ese proceso, pero la verdadera pregunta es si Irán lo está, y lo descubriremos”, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, durante una sesión informativa en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Calificó de “provocativa” la decisión de Irán de comenzar a enriquecer uranio a niveles más altos y agregó que “el paso pone en duda la seriedad de Irán con respecto a las conversaciones nucleares”.

