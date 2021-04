Portaltic.-Windows 10 dejará de permitir que los usuarios añadan nueva actividad a la escala de tiempo

02/01/2019 Windows 10 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT.COM



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



Microsoft ha introducido un cambio en Windows 10 por el que la escala de tiempo, que muestra un historial de la actividad del usuario para poder retomarla, ya no permitirá a los usuarios añadir nuevas actividades.



La escala de tiempo es una función que Windows 10 introdujo en 2018, que guarda el historial de las aplicaciones, los servicios y las webs que visita el usuario en los últimos 30 días, para poder ir a ellos directamente si lo necesita en algún momento.



Es una función que el usuario puede activar y que, en caso de que haya aceptado enviar la información de Microsoft, sincroniza el historial de actividad con otros dispositivos, de tal forma que se pueda reanudar en otro equipo con una cuenta de Microsoft.



La compañía, no obstante, va a modificar la escala de tiempo en una próxima actualización de Windows 10. La construcción Build 21359, ya disponible dentro del programa Insider, impedirá que los usuarios añadan nueva actividad.



En el blog de Windows Insider, Microsoft señala que para ver el historial web, Edge y otros navegadores dan la opción de ver las actividades web recientes, y que los usuarios también pueden ver los archivos recientes con servicios como OneDrive y Office.



La compañía tecnológica matiza, no obstante, que la escala de tiempo y todo su historial de actividad local permanecerán en Windows 10.



Junto a este cambio, Windows 10 también ha incluido dos novedades en la barra de tareas: noticias e intereses, que permite a los usuarios ponerse al día con la información "de un solo vistazo". Y en el menú de inicio/apagado -en el menú de inicio-, la posibilidad de reiniciar aplicaciones tras iniciar sesión, cuando se reinicia el dispositivo.