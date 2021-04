Polonia.- Polonia declara personas 'non gratas' a tres diplomáticos rusos por "actividades" contra el país

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia ha emitido un escueto comunicado este jueves en el que declara personas 'non gratas' a tres diplomáticos de la Embajada rusa en Varsovia por "actividades" contra el país y sus instituciones.



Tal y como reza el escrito, las autoridades polacas han hecho saber este jueves al embajador, Sergey Andreev, que tres empleados de la delegación rusa en Varsovia serán expulsados debido a las "violaciones" que habrían cometido contra su "condición de diplomáticos", al llevar a cabo "actividades en detrimento de la República de Polonia".



El portavoz de la Embajada rusa, Vladímir Alexándrov, ha confirmado que el embajador ha recibido la citación de las autoridades polacas, aunque no ha precisado los motivos de la misma, ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



Por su parte, informa la agencia polaca PAP, la medida del Ministerio de Exteriores ha venido acompañado del respaldo del Gobierno de Varsovia a las nuevas sanciones que Estados Unidos ha avanzado emitirá contra Rusia debido al conflicto en el este Ucrania.



"Polonia expresa su total solidaridad con las decisiones tomadas por Estados Unidos el 15 de abril sobre su política hacia Rusia", después de que la Casa Blanca acusara el Kremlin de interferir en las elecciones presidenciales y de ataques informáticos a algunas de las oficinas e instituciones federales.



De acuerdo con Polonia, estos supuestos ataques "van más allá de Estados Unidos y afectan a los estados europeos", ya que el "aumento constante de ciberataques no solo amenaza la seguridad y la estabilidad de ciertas instituciones y entidades, sino que también tienen un efecto negativo en la economía, en las sociedades y en los gobiernos de muchos Estados".