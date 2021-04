Pere Milla: “Lo importante es que en la última jornada estemos salvados”

El delantero del Elche CF Pere Milla. EFE/Chema Moya/Archivo

Elche (Alicante), 15 abr (EFE).- El delantero del Elche Pere Milla aseguró este jueves que a pesar de que su equipo va afrontar el tramo final de la competición en zona de descenso lo único importante es que esté salvado en la última jornada del campeonato.

“Hay posibilidades reales (de permanencia) y estamos ahí. Los partidos en casa marcarán el final pero dependemos de nosotros mismos”, dijo el catalán, quien afirmó que todos en el Elche hubieran firmado una situación como la actual al inicio del campeonato.

El delantero dijo que el equipo ya ha pasado página de la derrota en Huesca, donde dejó escapar la oportunidad de “dar un golpe sobre la mesa”, y que está centrado solo en ganar a Osasuna este domingo.

“Vamos a Pamplona a sumar más tres. Pero pase lo que pase el miércoles tenemos otro partido”, dijo en alusión a la visita del Valladolid, rival directo en la permanencia.

Pere Milla lamentó la baja de su compañero Guido Carrillo, ya que señaló que le da “mucho al equipo”, pero recordó que en la plantilla hay alternativas para que el equipo no note su ausencia.

El atacante no quiso especular con la posibilidad de que una victoria en Pamplona puede meter presión al Valladolid el próximo miércoles, ya que situaría en descenso a los castellanos, que no disputan partido este fin de semana.

“Para que llegue esa situación hay que ganar en Pamplona. Estar delante o detrás da igual porque quedan muchas finales”, comentó el jugador, quien reconoció que ganar fuera en Primera es “muy difícil”.

“Al principio de Liga tuvimos un inicio histórico al ganar dos partidos fuera y por qué no repetirlo ahora”, afirmó en alusión a la mala dinámica de seis meses sin vencer a domicilio.

Pere Milla asumió que todos los jugadores tienen que dar en este tramo final del campeonato “un poco más” porque entiende que con la actual dinámica “no nos da”.

En cuanto a la fórmula para salir del descenso, el jugador abogó por “mantener portería a cero porque somos un equipo peligroso que siempre hace goles”.

El catalán insistió en que el vestuario está “tranquilo” ante la actual situación clasificatoria y se mostró convencido de que el Elche logrará la salvación.

El delantero señaló que en dos años en el Elche ha vivido “cosas bonitas y especiales”, si bien matizó que “creo que queda lo mejor por vivir”. “Ojalá esté aquí muchos años porque estoy muy a gusto”, añadió.

Por último, Pere Milla restó importancia al calendario exigente que le espera a su equipo y recordó que “somos el Elche y vamos a sufrir”.

“El año pasado para subir sufrimos y este año para algo tan bonito como la permanencia en Primera vamos a sufrir, pero siempre con alegría y una sonrisa en la cara”, sentenció. EFE

