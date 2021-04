Pelé y Neymar felicitan al Santos por sus 109 años de historia

Jugadores de Santos celebran un gol. EFE/EPA/UESLEI MARCELINO / Archivo

Sao Paulo, 14 abr (EFE).- Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' y Neymar da Silva Santos Júnior encabezaron la lista de figuras que felicitaron este miércoles al club Santos por la conmemoración de sus 109 años de fundación.

"Hoy es el día del club de mi corazón. Felicidades @SantosFC por ser el club con la historia más bonita del mundo", escribió Pelé en su cuenta de Twitter.

En un mensaje de voz, la leyenda brasileña aseguró estar "orgulloso" en haber participado de la historia del Santos, al que consideró como uno "de los grandes propulsores" del fútbol brasileño.

Pelé es el máximo goleador del Santos, con 1.091 goles anotados en 1.116 partidos.

El conjunto igualmente recibió felicitaciones de Neymar, astro del París Saint-Germain, que se formó en la cantera de la formación albinegra.

"109 años de Santos Futebol Clube, un club que es parte de mi vida, es parte de mi historia. Un club que me creó para el mundo del fútbol. Tengo el honor de hacer parte de esa historia del Santos", dijo el atacante en un vídeo publicado en Instagram.

Neymar también recordó sus conquistas cuando militó en el equipo de Sao Paulo, con el que jugó 230 partidos, anotó 138 goles y conquistó 6 títulos, entre ellos la Copa Libertadores en 2011.

Además de Pelé y Neymar, decenas de personalidades del mundo del deporte celebraron los 109 años del Santos a lo largo del día, entre ellos el delantero del Real Madrid Rodrygo Goes, otro de los pupilos emergidos de la histórica formación paulista y quien confesó su "gratitud y amor eterno" por el club en sus redes sociales.