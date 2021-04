Para las víctimas de Madoff, su muerte no es castigo suficiente

(Bloomberg) -- La muerte en prisión de Bernard Madoff este miércoles no representa un gran cambio para sus víctimas, muchas de las cuales aún esperan que se les pague la parte que les corresponde de los US$20.000 millones que desaparecieron con el arresto del estafador en 2008.

El esfuerzo de recuperación, todavía en curso en la corte después de más de una década, ha tenido un éxito notable, dadas las circunstancias, en recuperar el capital perdido. Pero eso sirve poco de consuelo para los inversionistas que perdieron los ahorros de toda su vida o para quienes se les puso la vida al revés. Por supuesto, ninguno de ellos verá jamás un centavo de los US$45.000 millones en ganancias comerciales falsas que Madoff les aseguró que estaban guardados de manera segura en sus cuentas para la jubilación.

“Todavía hay gente que sufre vitalmente por lo que hizo”, dijo Burt Meerow, un jubilado de Vermont de 82 años que se negó a revelar cuánto perdió en una entrevista sobre el nuevo rey del esquema Ponzi, también de 82 años cuando fallecido. “La tragedia continúa, aunque él no lo haga”.

Otra víctima, la artista neoyorquina Alexandra Penney, que publicó un libro de memorias titulado “The Bag Lady Papers” sobre la pérdida de sus ahorros, fue más contundente.

“Lamento que esté muerto, porque desearía que lo hubieran torturado durante mucho tiempo más en la cárcel, y desearía que hubiera estado en soledad”, dijo Penney, quien alquila una casa en West Palm Beach, Florida, y quien también se negó a decir cuánto perdió. “Pero ahora que está muerto, bailaré sobre su tumba”.

Las emociones también son altas para Richard B. Shapiro. El inversionista de bienes raíces de Hidden Hills, California, de 67 años, que perdió “una cantidad de siete cifras” con Madoff , a quien llama un “psicópata”. Shapiro dijo que nunca olvidará el impacto de la noticia del arresto de Madoff. Recuerda que la estafa se vino abajo de la misma forma en que la gente recuerda el ataque terrorista del 11 de septiembre o el asesinato del presidente John F. Kennedy.

“Espero que se pudra en el infierno”, dijo Shapiro, a quien un amigo le presentó a Madoff y comenzó a invertir con él en la década de 1990. “Se fue más fácilmente y no siento compasión por él ni por su familia de ninguna manera”.

Madoff, quien en 2009 se declaró culpable de fraude de valores, estaba cumpliendo una sentencia de 150 años en una prisión federal en Butner, Carolina del Norte. En 2014, cinco de sus principales ayudantes fueron condenados en el juicio. Varios otros, incluido su hermano Peter, se declararon culpables.

En los años posteriores a la desintegración de la estafa, la familia Madoff estuvo marcada por la tragedia. Mark, el hijo mayor de Madoff, que era jefe de ventas en el negocio legítimo de creación de mercado de la compañía, se suicidó en 2010, en el segundo aniversario del arresto de su padre. Su hijo menor, Andrew, quien como director de acciones ayudó a construir la mesa de operaciones propia de la compañía, murió de cáncer en 2014. Ninguno de los dos fue acusado. La esposa del estafador, Ruth Madoff, ha estado viviendo en la oscuridad, más recientemente en Connecticut, después de ser obligada a abandonar su lujosa casa en el Upper East Side.

“Bernie, hasta su muerte, vivió con culpa y remordimiento por sus crímenes”, dijo su abogado, Brandon Sample, al anunciar la muerte de Madoff. “Aunque los crímenes por los que Bernie fue condenado han llegado a definir quién era, también era padre y esposo. Era de voz suave e intelectual. Bernie no era perfecto en absoluto. Pero ningún hombre lo es”.

El nivel de remordimiento de Madoff siempre estuvo en duda. Incluso desde la cárcel, Madoff dijo en los últimos años que dirigió un negocio decente durante décadas y que sus inversionistas iniciales fueron los culpables de sus crímenes al exigir rendimientos poco realistas. Podría haberlo demostrado, argumentó, si hubiera ido a juicio.

La gente que lo puso tras las rejas no lo cree así.

“Madoff es un buen ejemplo de hasta qué punto las personas involucradas en un fraude a menudo pueden estar tan profundamente involucradas en sus propias mentiras que el límite donde termina la verdad y comienza la mentira se oscurece incluso para ellos”, dijo Randall Jackson, un exasistente Fiscal de Estados Unidos en Manhattan que procesó a Madoff. “No tengo ninguna duda de que Bernie entendió completamente que sus actividades fueron masivamente fraudulentas durante muchas décadas y la suma total de su vida fue una enorme mentira”.

